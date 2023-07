Spielplan der 3. Liga veröffentlicht 1. FC Saarbrücken reist zum ersten Saisonspiel nach Ulm Stand: 07.07.2023 13:42 Uhr

Die neue Saison startet für den 1. FC Saarbrücken mit einem Auswärtsspiel. Für die Blauschwarzen geht es Anfang August zum Drittliga-Aufsteiger Ulm. Ende September steht das erste Derby auf dem Programm.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Spielplan für die 3. Liga veröffentlicht. Wie zu erwarten war, startet der saarländische Drittligist 1. FC Saarbrücken am Wochenende des 5./.6. August mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Damit ist das Ludwigsparkstadion frei für den Zweitligisten SV Elversberg, der Anfang August Hansa Rostock zum ersten Saison-Heimspiel im Saarbrücker Ausweichstadion empfängt.

Der FCS bestreitet sein erstes Heimspiel am Wochenende vom 18./20. August gegen Viktoria Köln – jene Mannschaft, die zuletzt als Ligakonkurrent zu Gast war. Zwar gewannen die Blauschwarzen die Partie am 27. Mai mit 2:1, für den Aufstieg, oder zumindest die Chance dazu, reichte es aus eigener Kraft dennoch nicht.

Heimvorteil beim ersten Derby

Das erste Derby der Blauschwarzen gegen Waldhof Mannheim wird am Wochenende des 22./24. September im heimischen Ludwigspark ausgetragen. Eine Woche später steht eine Auswärtspartie beim Zweitligaabsteiger Arminia Bielefeld, Ex-Mannschaft des früheren FCS-Trainers Uwe Koschinat, auf dem Programm.

Ein weiteres Highlight im Ludwigspark erwartet die Fans am Wochenende des 27./29. Oktober: Dynamo Dresden, in der vergangenen Saison direkter Verfolger des FCS, reist nach Saarbrücken an. Eine Woche später geht es für die Mannschaft um Trainer und Manager Rüdiger Ziehl zum Zweitligaabsteiger Sandhausen.

Den kompletten Spielplan der 3. Liga gibt es auf der Homepage der Deutschen Fußball-Liga. Die genauen Termine stehen noch nicht fest.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 07.07.2023 berichtet.

