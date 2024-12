Saisonbilanz 2023/24 1. FC Saarbrücken musste höchste Geldstrafen in Dritter Liga zahlen Stand: 27.12.2024 11:09 Uhr

Mehr als 200.000 Euro Strafe wegen Fan-Vergehen hat der 1. FC Saarbrücken in der vergangenen Saison zahlen müssen - so viel wie kein anderer Drittligist. Insgesamt verhängte der DFB für alle Proficlubs Strafen in zweistelliger Millionenhöhe.

Fast immer ging es um das Abbrennen von Pyrotechnik durch Fans: 213.800 Euro Strafen musste der 1. FC Saarbrücken dafür in der Saison 2023/24 zahlen. Die Saarländer führen damit diese Negativrangliste in der 3. Liga vor Waldhof Mannheim (205.610 Euro) an.

Randale-Meister der vergangenen Spielzeit ist Eintracht Frankfurt. Die Hessen bekamen vom DFB-Sportgericht insgesamt 918.950 Euro aufgebrummt. Dahinter folgen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln mit 725.750 Euro und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern mit 673.100 Euro.

Fast die Hälfte der Strafzahlungen des 1. FC Saarbrücken geht auf die beiden Pokalspiele gegen Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Kaiserslautern zurück. Sanktioniert wurden unter anderem aber auch Vorfälle bei Drittliga-Partien gegen Dortmund, Bielefeld, Lübeck und Ulm.

Geld fließt überwiegend an gemeinnützige Zwecke

Insgesamt hat der Deutsche Fußballbund (DFB) in der vergangenen Spielzeit Geldstrafen in einer Höhe von rund 12,5 Millionen Euro gegen die 56 Vereine aus den höchsten drei Ligen verhängt. Da die Vereine einen Teil der vom DFB verhängten Strafen für gewaltpräventive Maßnahmen verwenden dürfen, landeten schlussendlich nur knapp acht Millionen Euro auf dem Konto des Verbandes.

Den überwiegenden Teil der Strafgelder verwendete der DFB für gemeinnützige Zwecke. Insgesamt sechs Millionen Euro flossen 2024 an fußballnahe Stiftungen.

Auch in neuer Saison hohe Geldstrafe für den FCS

Die Fans des FCS lassen sich von den Geldstrafen, die ihr Verein bezahlen musste, offenbar nicht beeindrucken. Erst am vergangenen Montag ist der FCS wieder zu einer hohen Strafe verurteilt worden: 66.505 Euro muss er wegen unsportlichen Fan-Verhaltens beim Heimspiel gegen Rostock im Oktober zahlen.

Auch hier spielte Pyrotechnik eine Rolle. Nach Angaben des DFB hatten zudem etwa 50 FCS-Fans die Einlasskontrolle gewaltsam durchbrochen.

Über dieses Thema berichteten die SR info-Nachrichten im Radio am 27.12.2024.

