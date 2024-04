Nach Platzbegehung des DFB 1. FC Saarbrücken darf restliche Heimspiele im Ludwigspark austragen Stand: 07.04.2024 19:28 Uhr

Der DFB hat eine Entscheidung gefällt: Seine restlichen Heimspiele darf der 1. FC Saarbrücken im heimischen Ludwigsparkstadion bestreiten. Ende März hatte der DFB wegen der Rasen-Probleme noch mit einer Verlegung der Spiele in ein anderes Stadion gedroht.

Der 1. FC Saarbrücken darf seine restlichen Saison-Heimspiele im Ludwigsparkstadion austragen. Das hat der Sportdirektor des FCS, Jürgen Luginger, am Sonntag in einem Interview mit "Magenta Sport" mitgeteilt.

Demnach habe sich eine Platzkommission mit Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Rasen am Samstag vor Ort angesehen und grünes Licht gegeben. "Die Stadt hat da sehr gute Arbeit geleistet jetzt, die Mitarbeiter waren Tag und Nacht am Platz", sagte Luginger in der Halbzeit beim Spiel gegen Dynamo Dresden.

DFB drohte mit Spielverlegungen

Somit dürften die schlimmsten Befürchtungen der blau-schwarzen Fans abgewendet sein: die Verlegung der Heimspiele in ein anderes Stadion. Damit hatte der DFB Ende März mit Blick auf das Pokal-Halbfinale, dessen Austragung in Saarbrücken wegen des Rasens noch in Gefahr schien, gedroht – "um die Integrität der Wettbewerbe zu schützen und den vorgesehenen Rahmenterminkalender einzuhalten."

Im selben Zug verlegte der DFB die Liga-Partie des FCS gegen Rot-Weiss Essen und erklärte, den Spielort erst dann bekannt zu geben, wenn klar sei, ob in dieser Saison noch im Saarbrücker Ludwigspark gespielt werden könne. Diese Entscheidung ist nach Angaben von Luginger nun also gefallen.

Nachholspiel bereits am Mittwochabend

Bereits am Mittwochabend steht im Ludwigspark das Nachholspiel des FCS gegen Unterhaching an – auch diese Partie war im Februar wegen der Rasen-Probleme abgesagt worden, kurz nachdem das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund des nassen Platzes ins Wasser fiel.

Nach der kurzfristigen DFB-Pokal-Absage verlegte die Stadt kurzfristig einen neuen Rollrasen im Ludwigsparkstadion. Nach dem ersten Heimspiel auf neuem Rasen gegen Bielefeld musste bereits ein kleiner Teil der Rasenfläche erneuert werden. Das alles allerdings nur als vorübergehende Lösung: Im Sommer soll der gesamte Platz inklusive Drainage komplett erneuert werden.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 07.04.2024 berichtet.

