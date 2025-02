Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam siegt souverän gegen Erfurt Stand: 22.02.2025 22:49 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben in der Bundesliga das Team von Schwarz-Weiß Erfurt souverän mit 3:0-Sätzen (25:20, 25:11, 25:19) besiegt. Zur besten Spielerin wurde Potsdams Sabrina Michelle Starks gewählt. Durch den 13. Sieg im 21. Spiel bleiben die Potsdamerinnen in der Bundesliga auf den vierten Platz. Erfurt bleibt mit nur einem Sieg das Schlusslicht in der Tabelle.

Potsdam stark im zweiten Satz

Vor 1.175 Zuschauern in der MBS Arena in Potsdam taten sich die Damen des SCP nur im ersten Satz etwas schwerer gegen die Erfurterinnen. Erst Mitte des Durchgangs konnten sich die Potsdamerinnen mit 15:11 absetzen. Diesen Vorsprung verteidigte die Mannschaft von Trainer Riccardo Boieri und holte den Satz mit 25:20.



Im zweiten Durchgang zeigte sich dann die spielerische und individuelle Klasse des SCP. Früh im Satz setzte man sich ab, ehe der Durchgang klar mit 25:11 an die Brandenburgerinnen ging. Im dritten Satz bäumte sich Erfurt nochmal kurz auf, aber der SCP hatte im Angriff immer die besseren Antworten parat. Nach 61 Minuten Spieldauer stand ein klarer 3:0-Erfolg für Potsdam zu Buche.



Am kommenden Samstag, 1. März, muss Potsdam beim Tabellenzweiten MTV Stuttgart antreten. Aufschlag ist um 19 Uhr.



