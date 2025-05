Fußball-Bundesliga Bei Union gegen Bremen gehen alle Blicke auf Bald-Berliner Burke Stand: 02.05.2025 05:59 Uhr

Union Berlin und Werder Bremen treffen am Samstag aufeinander. Dabei geht es um das Fortsetzen langer Ungeschlagen-Serien, aber auch um Oliver Burke. Der Stürmer wird im Sommer von der Weser an die Spree wechseln - ein Wechsel mit Zündstoff.

Fakten zum Spiel

Union Berlin ist seit sieben Partien ungeschlagen - die aktuell längste Serie in der Bundesliga

Die Köpenicker haben ihre drei letzten Heimspiele gegen Werder Bremen allesamt gewonnen

Bremen entschied das Hinspiel mit 4:1 allerdings deutlich für sich

Die "Eisernen" haben den Klassenerhalt seit dem vergangenen Spieltag fix erreicht und können sich auf ihre siebte Bundesliga-Saison freuen

Janik Haberer könnte gegen Bremen seinen 100. Einsatz für Union feiern

So ist die sportliche Lage bei Werder Bremen

Alles in allem sehr gut. In einer Saison, die von teils wechselhaften Phasen geprägt war, konnten sich die Bremer und ihre Fans zuletzt über eine sehr gute Phase freuen. Von den vergangenen fünf Spielen gewann Werder vier, ehe man zuletzt mit einem torlosen Unentschieden gegen St. Pauli erstmals wieder Punkte liegen ließ. Das Ergebnis: Drei Spieltage vor dem Saisonende ist Bremen auf Tabellenplatz acht mittendrin im Rennen um die internationalen Plätze.



"Die Träume von Europa sind auf jeden Fall da", sagt Matti Althoff vom Bremer Podcast "Hör mal Werder hämmert", und ergänzt: "Das liegt natürlich auch an der stabilisierten Abwehr." Nachdem sich die Defensivreihe um Marco Friedl zum Start des Jahres 2025 sehr oft sehr löchrig präsentierte, steht sie spätestens seit Ende März sehr sicher. Nur zwei Tore kassierte sie in besagten vergangenen fünf Spielen. "Marco Friedl ist ganz klar der Stabilisator", sagt Althoff, "er hat vor kurzem seinen Vertrag verlängert und man sieht, dass die Defensive mit ihm eine ganz andere ist."



Das beschäftigt die Werder-Fans

Werder und Europa? Da werden Erinnerungen an der Weser wach ... an Thomas Schaaf und die 2000er Jahre. Bei Matti Althoff ist Begeisterung herauszuhören, wenn er über die glorreichen Zeiten seines Vereins spricht. "Es würde dem Umfeld unglaublich viel bedeuten", gewichtet der Podcaster die Europa-Hoffnungen.



Schließlich liegen eher enttäuschende Jahre, ein zwischenzeitlicher Bundesliga-Abschied und zuletzt ein mehrmaliges knappes Verpassen der europäischen Ränge zurück. Das Abschiedsspiel von Vereinslegende Diego vor ein paar Monaten und 2024 das 20-jährige Jubiläum der Double-Saison nährten die Hoffnungen, bald endlich wieder an jene Zeiten anzuknüpfen, weiter. "Die Werder-Fans haben wieder Bock auf diese magischen Momente", so Althoff.



Er hebt hervor, dass der Verein seit Jahren gut arbeitet, mit Ole Werner einen kompetenten Trainer hat und sich stetig weiterentwickelt. "Es wäre für jeden Fan sehr schön, wenn die Mannschaft, die schon so lange zusammen geblieben ist, so etwas erreichen könnte."

Auf diese(n) Bremer Spieler muss Union besonders achten

Hier kann insbesondere in dieser Woche nur ein Name stehen: Oliver Burke. Schließlich wird der gebürtige Schotte aller Voraussicht nach ab der kommenden Saison regelmäßig in Köpenick und dann für den 1. FC Union auflaufen.



Dabei hatte man in Bremen eigentlich durchaus mit einem Verbleib des schnellen Stümers gerechnet - bis Werder jüngst seinen Abschied verkündete. "Er war bei uns ja eigentlich schon aussortiert", erinnert sich Althoff an die lange schwierige Zeit in Bremen von Burke, "aber es war schön zu sehen, dass er zuletzt plötzlich funktioniert hat".



In Bremen hat man auch dank sehr wertschätzender Wort Burkes nur teilweise Verständnis für dessen Abschied. Wenngleich die hohen Gehaltszahlungen und der lange Vertrag, der dem Stürmer in Berlin winken sollen, den Unmut ein wenig abminderten. "Wir hätten den alle gerne weiter hier gesehen", sagt Althoff, "aber als die Details zum Vertrag durchgesickert sind, haben sich alle wieder ein bisschen beruhigt".

Das sagen die Trainer

Steffen Baumgart (Union Berlin): "Ich erwarte einen Gegner, der einen europäischen Wettbewerb erreichen will. Sie spielen sehr erfolgreich und haben in der Rückrunde eine kleine Serie gehabt, in der es nicht so gut für sie lief, haben sich da aber komplett rausgezogen. Sie haben sehr gute Abläufe und die werden sie versuchen, hier auf das Plateau zu bekommen. Ich erwarte ein Spiel, in dem beide Mannschaften ans Maximum gehen werden."



Ole Werner (Werder Bremen): "Das Spiel wird ähnlich werden, wie gegen Bochum und St. Pauli. Es treffen zwei defensiv stabile Teams aufeinander. Union hat zu seinen Stärken zurückgefunden, tiefes Verteidigen, Umschaltmomente. Wir müssen defensiv gut stehen, geduldig bleiben und effektiv sein."

So könnte Union spielen

"Ich glaube, da können sich alle drauf freuen, dass sie ihn hier am Wochenende vielleicht sehen", stimmt Union-Trainer Steffen Baumgart bezüglich Sommer-Neuzugang Burke mit ein. "Er ist ein sehr guter Stürmer, ein sehr schneller Stürmer. Ein Stürmer, der sich nach etwas längerer Zeit auch in der Bundesliga etabliert hat, auch vom Namen her."



Auf sechs andere Namen wird Baumgart am Samstag verzichten müssen: Für Diogo Leite (Kehlkopfbruch), Aljoscha Kemlein (Mittelfußbruch) und Woo-Yeong Jeong (Syndesmosebandriss) ist die Saison bereits beendet. Darüber hinaus werden Robert Skov, Josip Juranovic und Jerome Roussillon fehlen.



Unions mögliche Startelf: Rönnow - Doekhi, Vogt, Querfeld - Trimmel, Khedira, Haberer, Rothe - Schäfer, Hollerbach - Ilić

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich glaube, es wird wieder ein richtig zähes Spiel. Ich hoffe, dass Werder gewinnt, aber wenn, dann wird es ein knappes Ding. Ich glaube, es wird ein 1:0 für Werder."





Der Redaktionstipp: Bremen ist seit fünf Spielen ungeschlagen, Union seit sieben - da kann es am Samstag eigentlich nur auf ein Unentschieden hinauslaufen. Und weil beide Mannschaften tendenziell nur wenige Tore kassieren, aber auch nur wenige erzielen, endet das Spiel 1:1.



