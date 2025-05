2. Fußball-Bundesliga Hertha will seine Ungeschlagen-Serie gegen kriselnde Fürther weiter ausbauen Stand: 02.05.2025 15:14 Uhr

Der Klassenerhalt ist fix, doch Hertha BSC verfolgt noch Ziele für den Endspurt. Am Sonntag treffen die Berliner auf Fürther, die die Saison hingegen nur noch hinter sich bringen wollen. Perfekte Vorzeichen, um die Ungeschlagen-Serie auszubauen?

Fakten zum Spiel

Hertha BSC hat zu Hause noch nie gegen Fürth verloren (fünf Siege, ein Remis)

Hertha-Trainer Stefan Leitl trainierte Fürth von 2019 bis 2022, stieg mit ihnen in die Bundesliga auf

Auch für Hertha-Star Fabian Reese ist ein Wiedersehen mit dem Ex-Verein, er spielte von 2018 bis 2019 für das "Kleeblatt"

Hertha belegt mit 13 Punkten aus 15 Partien nach wie vor den letzten Platz in der Heimtabelle der 2. Bundesliga

Fürth entschied das Hinspiel mit 2:1 für sich, Hertha will sich am Sonntag (13.30 Uhr) rächen

Die sportliche Situation bei der SpVgg Greuther Fürth

"Die Stimmung ist sehr schlecht. Sieben Spiele ohne Sieg sprechen für sich", stellt Joshua Leykam nüchtern fest. Der Fürther Fan beobachtet das "Kleeblatt" für den Podcast "Fürther Fußballgötter" sehr genau. Die Fürther Stimmungslage wird weiter davon getrübt, dass in der laufenden Saison gleich beide Frankenderbys gegen den 1. FC Nürnberg verloren gingen – jeweils auf krachende Weise. Seit der zweiten Niederlage am 26. Spieltag konnte Fürth kein Spiel mehr gewinnen "Die Mannschaft hat keine Reaktion gezeigt", urteilt Leykam.

Die Negativserie hat zur Folge, dass Fürth noch immer um den Klassenerhalt fürchten muss – drei Spieltage vor Schluss trennen sie sechs Punkte von Rang 16. Sicherlich noch ein recht gutes Polster, doch eben keine Garantie. Der Trainereffekt, nachdem Jan Siewert im November 2024 übernahm, ist mittlerweile vollständig verpufft. Ihm gelang es nicht, ein nachhaltiges Momentum aufzubauen. Offensiv, defensiv, Mentalität – nichts will so wirklich klappen.



Leykam wolle es aber nicht am Trainer festmachen. "Diese Mannschaft hatte mit den letzten drei Trainern allesamt keinen Erfolg, es liegt also nicht nur an Siewert". Es sei vielmehr klar, dass es im kommenden Sommer einen großen Umbruch braucht.

Das bewegt die Kleeblatt-Fans

Ginge es nach Leykam, wäre die "grauenvolle" Saison bereits vorbei. In Fürth hat aktuell niemand mehr Spaß, „das Tischtuch zwischen Mannschaft und Fans ist zerschnitten“. Zuletzt kamen die Spieler nach Schlusspfiff nicht einmal in die Kurve, weil ihnen bewusst war, dass sie alles andere als Aufmunterung zu erwarten hätten. Selbst wenn die Saison im Klassenerhalt endet, wäre sie eine herbe Enttäuschung.



Nun trifft das "Kleeblatt" ausgerechnet auf Ex-Trainer Stefan Leitl, der sie von 2019 bis 2022 trainierte und symbolisch für die besseren Zeiten in Fürth steht. Leitl stieg 2021 mit ihnen überraschend in die 1. Bundesliga auf. "Die Erinnerungen an ihn sind eigentlich durchweg positiv", so Leykam.

Auf diesen Fürther Spieler muss Hertha besonders achten

Auch wenn in Fürth derzeit kaum etwas funktioniert – einer liefert immer: Julian Green. Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler spielt bereits seit 2017 für das „Kleeblatt“ und auch in der laufenden Saison mit sieben Toren und drei Vorlagen absoluter Leistungsträger. „Schlechte Spiele bekommst du von ihm eigentlich nicht“, befindet Leykam.



Green zieht die Strippen im Fürther Zentrum, zeichnet sich durch eine gute Übersicht, Laufarbeit und präzise Standards aus. Nimmt Hertha den US-Amerikaner aus dem Spiel, lahmt der Fürther Angriff immens.

Das sagen die Trainer

Stefan Leitl (Hertha BSC): "Es geht für uns als gesamter Verein darum, uns anständig aus der Saison zu verabschieden. Wenn es geht natürlich mit der maximalen Punktausbeute auch noch den ein oder anderen Platz gut zu machen. Das sind schon wichtige Ziele für uns."



Jan Siewert (SpVgg Greuther Fürth): „Ich spreche keinem Spieler von uns die Einstellung ab, die Einstellung ist da. Entscheidend wird es aber sein, dass ich diejenigen finde, die diesem Druck statthalten können."

So könnte Hertha spielen

Das kommende Heimspiel der "alten Dame" wird ein besonderes sein. Es ist das erste seit den jeweils verkündeten Verabschiedungen von Ibrahim Maza und Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Nebengeräusche, die Trainer Leitl wie schon beim Aus von Andreas "Zecke" Neuendorf eher nerven werden, doch dem 47-Jährigen gelingt es seit Wochen gut, den Fokus der Mannschaft auf das Sportliche zu legen. Es gilt, die Ungeschlagen-Serie auszubauen, die Heimbilanz aufzubessern und den Fans ein wenig Wiedergutmachung für die insgesamt schwache Saison zu liefern.



Hierfür stehen Leitl die allermeisten Spieler im Kader zur Verfügung, auch weil Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik von seiner Gelbsperre zurückkehrt. John Brooks, Jeremy Dudziak und Bilal Hussein müssen weiterhin passen, auch Pascal Klemens fällt weiterhin aus.



Herthas mögliche Startelf: Ernst – Gechter, Leistner, M. Dardai - Kenny, Cuisance, Demme, Zeefuik - Maza - Scherhant, Reese

Die Prognose

Der Tipp des Gegner-Experten: "Ich gehe davon aus, dass Hertha das Spiel machen unf Fürth Probleme bereiten wird. Vielleicht überrascht Fürth aber auch in der ein oder anderen Phase mit gutem Fußball, der eigentlich in der Mannschaft steckt. Weil aus Prinzip irgendwann auch mal wieder ein Sieg herunterfallen muss, tippe ich auf ein 2:1 für Fürth."



Der Redaktionstipp: Hertha BSC ist unter Stefan Leitl eine echte Trendumkehr gelungen. Sechs Spiele in Folge ohne Niederlage sprechen eine klare Sprache. Auch wenn die jüngsten Leistungen etwas weniger fulminant daherkamen, sind die Berliner sehr stabil. Gegen kriselnde Fürther reicht es daher zu einem souveränen 2:0-Heimsieg.

