Fußball Vor dem Spiel gegen Waldhof Mannheim: Kann Energie Cottbus Platz drei halten? Stand: 02.05.2025 19:35 Uhr

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison kann Drittligist Cottbus den direkten Aufstieg fast abhaken. Und auch die Relegation ist mehr als wacklig. Aber noch stehen die Lausitzer auf Rang drei. Nur - wie lange noch? Von Andreas Friebel

Ein Treffer entschied darüber, dass Energie Cottbus im Mai 2019 aus der dritten Liga absteigen musste und nicht etwa das punktgleiche Eintracht Braunschweig. Im Mai 2025 könnte die Tordifferenz erneut über den Saisonausgang richten: dieses Mal aber in Richtung zweite Bundesliga.



Noch hat Energie gegenüber Saarbrücken die Nase leicht vorn. Ein Treffer ist es, der Cottbus auf Rang drei hält. Im Schlussspurt der Liga muss also auch auf die Tordifferenz geachtet werden. Theoretisch ist zwar für die Lausitzer auch noch der direkte Aufstieg drin. Doch bei sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei scheint das unrealistisch.



Das weiß auch Mittelfeldspieler Dominik Pelivan. "Unsere Marschroute muss sein, dass wir Platz drei halten. Alles andere wäre super, aber das können wir nicht mehr beeinflussen." Die beiden Topteams Bielefeld und Dresden treffen am Samstag direkt aufeinander. Es scheint möglich, dass die Wollitz-Elf Rang zwei noch mal näherkommt, aber dass sie an einem der beiden vorbeigeht, ist schwer vorstellbar. "Es bringt jetzt nichts, auf Rang zwei, eins oder vier zu schauen. Wir müssen das nächste Spiel gewinnen", sagt Trainer Claus-Dieter Wollitz und ergänzt: "Wenn wir noch drei Mal gewinnen, bleiben wir mindestens Dritter."

Warum die Zuschauerzahlen in der 3. Liga auf einem Rekordhoch sind Noch nie kamen so viele Zuschauer in die Stadien der dritten Liga wie in dieser Saison. Welche Gründe dahinter stecken und wieso die Zahlen noch viel höher sein könnten. Von Ilja Behnisch Noch nie kamen so viele Zuschauer in die Stadien der dritten Liga wie in dieser Saison. Welche Gründe dahinter stecken und wieso die Zahlen noch viel höher sein könnten. Von Ilja Behnisch mehr

Minimalziel Platz vier

Streng genommen muss Cottbus auch noch auf Rang fünf schauen. Da steht mit Rostock ein Team, das auch noch das Potenzial hat, Dritter zu werden. Denn Hansa hat noch ein Nachholspiel bei Schlusslicht Unterhaching offen. Die dritte Liga bleibt bis zum Schluss spannend. Spannender, als es sich Cottbus im Winter erhofft hatte. Denn da hatte Energie zwischenzeitlich mal sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei. Und über die Qualifikation zum DFB-Pokal musste sich auch niemand Sorgen machen: Die Top-Vier sind dafür gesetzt. Weil das Team von Claus-Dieter Wollitz aber im Landespokal ausgeschieden ist, muss auch aus wirtschaftlichen Gründen minimal Platz vier nach dieser Saison stehen.



Dass es nach dieser Saison Veränderungen geben wird in Cottbus, steht unabhängig von der Ligen-Zugehörigkeit bereits fest. Die Abgänge von Leistungsträgern ohne Vertrag zeichnen sich ab. Wollitz hat mehrfach betont, dass sich Energie die von ihnen gewünschten Gehälter nicht leisten kann. Und mindestens eine Veränderung gibt es auch im Trainerstab. Zur neuen Spielzeit soll ein zweiter Athletikcoach verpflichtet werden. "Wir haben einige Spieler auf ein neues Niveau gehoben, aber irgendwann stagniert es. Weiter kommen wir jetzt nur noch mit Athletik und individueller Begleitung."



Wollitz will über diesen Weg zur neuen Saison noch mehr Leistung aus seinen Spielern herausholen. Und er will sie noch fitter machen. Die bislang 35 Ligaspiele plus Landespokal und Vorbereitung haben bei einigen Profis ihre Spuren hinterlassen. Auch das ist ein Grund, weshalb bei den Lausitzern zum Ende der Saison die Konzentration fehlt.

Klos und Zerstörung Das WC im Stadion, ein archaischer Ort: Gibt es den Trend der Klo-Demontage im Fußball? Zumindest häufen sich die Berichte. Fanforscher Jonas Gabler sieht einen Grund in der Veränderung der Altersstruktur in Arenen. Von Shea Westhoff Das WC im Stadion, ein archaischer Ort: Gibt es den Trend der Klo-Demontage im Fußball? Zumindest häufen sich die Berichte. Fanforscher Jonas Gabler sieht einen Grund in der Veränderung der Altersstruktur in Arenen. Von Shea Westhoff mehr

Der kommende Gegner schwebt in Abstiegsgefahr

Auffällig waren zuletzt viele Gegentore in der Anfangsphase. In den vergangenen fünf Partien kassierte Cottbus in der ersten Viertelstunde vier Mal ein Gegentreffer. "Es wird an diesem Wochenende wichtig sein, das zu verhindern", sagt Dominik Pelivan. Da scheint es von Vorteil zu sein, dass mit Mannheim (Anpfiff Sonntag, 13:30 Uhr) eine der offensivschwächsten Mannschaften (38 Tore) der Liga in das Leag-Energie-Stadion kommt. Dafür kassiert der SV Waldhof aber auch wenig Gegentore (42). Aber ohne Offensive ist das Siegen schwer, weshalb der Sonntagsgegner in höchster Abstiegsgefahr schwebt. Es ist nur das Torverhältnis, das den Klub von einem Abstiegsplatz trennt.



Und auch im Kampf um Platz drei könnte am Ende das Torverhältnis entscheiden.

Sendung: rbb24, 02.05.2025, 22 Uhr