Auch Cramer und Fischer gehen Schwalm, Cramer und Fischer: Turbine Potsdam verabschiedet bekannte Spielerinnen Stand: 02.05.2025 14:58 Uhr

Der bevorstehende Bundesliga-Abstieg wird bei Turbine Potsdam für einen Umbruch im Kader sorgen. Wie der Verein bekanntgab, werden mit Viktoria Schwalm, Jennifer Cramer und Vanessa Fischer namhafte und langjährige Spielerinnen gehen.



Die Trennung von Schwalm gab Turbine am Freitag bekannt, die von Cramer und Fischer hatte der Klub bereits Ende April kommuniziert. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga blickt der Verein schweren Zeiten entgegen. Der Verein teilte nun mit, es sei bereits in den vergangenen Monaten "intensiv an der Planung für eine nachhaltige Neupositionierung" gearbeitet worden.

Langjährige Stützen verlassen Turbine

Die 27-jährige Viktoria Schwalm spielt seit 2012 für Turbine Potsdam, zunächst in der Jugend, dann in der zweiten Mannschaft und schließlich bei den Profis. Zuletzt war Schwalm sogar Kapitänin des Teams. "Der Verein bedankt sich herzlich bei Tory für ihre Verbundenheit und ihren Einsatz in den vergangenen Jahren und wünscht ihr für die Zukunft – sportlich wie persönlich – alles Gute", teilte Turbine zu ihrem Abschied mit.



Auch die 32-jährige Jennifer Cramer und die 27-jährige Torhüterin Vanessa Fischer spielten jahrelang für Turbine. Fischer war seit 2011 im Verein, Cramer war 2022 zurück nach Potsdam gekommen und hatte zuvor bereits zwischen 2009 und 2018 für Turbine gespielt. Mit den drei Spielerinnen verlassen somit auch weitere Profis das Team, die bereits den ersten Zweitliga-Abstieg vor zwei Jahren mitgemacht hatten und die bereits zu deutlich besseren Zeiten in Potsdam spielten.

Am Samstag (14 Uhr) bestreitet Turbine sein vorerst letztes Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Üblicherweise werden langjährige Spielerinnen vor dem Spiel im Karl-Liebknecht-Stadion verabschiedet. Schwalm, Fischer und Cramer könnten dabei nicht die einzigen sein. Wie der Verein mitteilte, werde der Kader vor der kommenden Saison "spürbare Veränderungen erfahren".

