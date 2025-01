Volleyball-Bundesliga Volleyball-Bundesliga: SC Potsdam unterliegt Dresden deutlich mit 0:3 Stand: 15.01.2025 20:53 Uhr

Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben im Verfolgerduell in der Volleyball-Bundesliga der Frauen eine deftige Niederlage erlitten. Gegen den Dresdner SC waren die Brandenburgerinnen am Mittwoch chancenlos und unterlagen deutlich mit 0:3 (14:25, 17:25, 22:25).



Damit blieb der SCP auch in seinem dritten Bundesligaspiel seit Jahresbeginn sieglos. Allerdings hatte Trainer Riccardo Boieri gegen die Sächsinnen überraschend nur eine B-Mannschaft aufs Feld geschickt.

Dresden dominiert

Vor 1.030 Zuschauern in der MBS-Arena von Potsdam war bei den Gastgeberinnen aus der Stammformation nur Mittelblockerin Anna Koulberg dabei. Auf Angreiferin Jade Cholet musste Boieri notgedrungen verzichten. Die Französin hatte sich bei der Partie in Wiesbaden eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt vermutlich längere Zeit aus.



Dresden diktierte von Beginn an das Geschehen. Aufseiten der Potsdamerinnen hinterließ neben Koulberg noch Michelle Bachmann, die Cholet vertrat, den besten Eindruck.

Sendung: rbb24, 15.01.2025, 21:45 Uhr