Regionalliga Nordost Viktoria Berlin gewinnt Regionalliga-Nachholspiel gegen Plauen

Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin hat das Nachholspiel gegen den VFC Plauen gewonnen. Am Samstag setzten sich die Berliner 2:0 (0:0) durch. Mit 25 Punkten steht Viktoria weiter auf dem 15. Tabellenplatz.

Klare Sache gegen den Tabellenletzten

Die erste Häfte blieb torlos. Nach der Pause ging Viktoria durch Julien Arne Damelang, der zwei Plauener hinter sich ließ und ins lange Eck einschob, in Führung (55.). Der Tabellenletzte Plauen wachte dadurch zwar etwas auf, aber in der 63. Minute traf Viktoria Berlin erneut. Enes Küc baute die Führung auf 2:0 aus. In den letzten Spielminuten sah Viktorias Moritz Berg nach einem Foul an Lucas Will die Gelb-Rote Karte (87.), doch der Sieg gelang auch in Unterzahl.

