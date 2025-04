Handball-Bundesliga VfL Potsdam verliert auch beim HSV Hamburg Stand: 03.04.2025 21:12 Uhr

Der 1. VfL Potsdam hat sein Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga gegen den HSV Hamburg verloren. Das Tabellen-Schlusslicht unterlag in der Hansestadt am Donnerstagabend mit 23:28 (13:17). Beste Werfer waren Nils Fuhrmann mit acht Treffern für Potsdam sowie Frederik Bo Andersen mit ebenfalls acht Toren für Hamburg.



Die Gäste aus Brandenburg taten sich zunächst sehr schwer. Maxim Orlov scheiterte mit einem Siebenmeter am Hamburger Schlussmann Robin Haug, Jannek Klein setzte einen freien Wurf neben das Tor. In der 7. Minute traf Dustin Kraus zum 1:3.

Potsdam scheitert immer wieder an Hamburgs Keeper Haug

Erst allmählich legten die Schützlinge von VfL-Coach Emir Kurtagic ihre Nervosität ab. Allerdings scheiterten die Potsdamer weiter zu oft an Haug. So zogen die Hamburger schnell auf 14:8 (22.) davon.



Zu Beginn der zweiten Hälfte sah der Potsdamer Josip Simic nach seiner dritten Zeitstrafe die Rote Karte. Bei den Gastgebern, die schon früh auf den angeschlagenen Casper Mortensen verzichten mussten, machte sich der ausgedünnte Kader bemerkbar. Ernsthaft in Gefahr brachte der VfL die Hanseaten aber zu keinem Zeitpunkt der Partie.

