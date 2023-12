Krankheitswelle Verbleibende Spiele von Energie Cottbus in diesem Jahr abgesagt Stand: 11.12.2023 17:01 Uhr

Der FC Energie Cottbus wird in diesem Jahr kein Pflichtspiel mehr bestreiten. Wie der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am Montag mitteilte, wurden die verbleibenden Partien gegen den FSV 63 Luckenwalde am Mittwoch sowie gegen den FC Viktoria Berlin am Samstag abgesagt.

Grund dafür ist nach Vereinsangaben eine Krankheitswelle, die das Team der Lausitzer überrollt habe. Wie der FCE auf seiner Website schreibt, wurden zahlreiche Virusinfektionen innerhalb der Mannschaft und des Trainer- und Funktionsteams festgestellt. Darunter gebe es auch einige Corona-Fälle. Auch Chef-Trainer Claus-Dieter Wollitz habe es erwischt.



Energie stehen den Angaben zufolge derzeit lediglich zwölf einsatzfähige Spieler zur Verfügung, darunter zwei Torhüter sowie die Nachwuchsspieler Tünay Bektas und Darijan Silic. Daher sei letztlich keine Spielfähigkeit mehr gegeben.



Cottbus hatte deshalb am Montag beim NOFV einen Antrag auf Absetzung der zwei verbleibenden Meisterschaftsspiele im Kalenderjahr 2023 gestellt. Dem hat der Verband nun stattgegeben.

Sendung: rbb24, 11.12.2023, 18 Uhr