Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria kassiert klare Niederlage gegen Kellerkind Eilenburg

Regionalliga Nordost: Viktoria kassiert klare Niederlage gegen Kellerkind Eilenburg Stand: 04.03.2025 21:31 Uhr

Die Fußballer von Viktoria Berlin haben in der Regionalliga Nordost eine bittere Niederlage kassiert. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Lucio Geral ihr Nachholspiel des 22. Spieltags gegen den Abstiegskandidaten FC Eilenburg zuhause mit 0:3 (0:2). Die VSG Altglienicke und der FSV Luckenwalde trennten sich unterdessen mit einem 0:0 (0:0) unentschieden.

Viktoria läuft früh hinterher

Mit einem Sieg im eigenen Stadion hätte Viktoria die Chance gehabt, Eilenburg und den Abstiegskampf in der Regionalliga Nordost ein wenig auf Distanz zu bringen. Stattdessen zeichnete sich am Dienstagabend früh ein anderer Spielverlauf ab: In der 17. Minute brachte Stürmer Jonas Marx Eilenburg mit 1:0 in Führung, ehe Moritz Krätzer eine knappe Viertelstunde später auf den 2:0-Halbzeitstand erhöhte (29. Minute).



Auch in der zweiten Hälfte blieb ein Berliner Aufbäumen anschließend aus. Statt selbst zu treffen und so eine mögliche Aufholjagd einzuleiten, kassierte Viktoria in der 70. Minute durch Eilenburgs Noah Baumann ein weiteres Tor zum 0:3-Endstand. Durch die drei Punkte für den Sieg in Berlin rückt der FC Eilenburg in der Tabelle der Regionalliga Nordost nun auf Rang 15 vor und bis auf zwei Zähler an Viktoria heran.

Luckenwalde verpasst Befreiungsschlag

Noch tiefer im Tabellenkeller steht aktuell der FSV Luckenwalde – daran ändert auch der eine Punkt für ein 0:0-Unentschieden in Altglienicke am Dienstagabend nichts. Nach dem torlosen Remis bleiben die Brandenburger in der Tabelle auf dem vorletzten 17. Rang, haben dort nun allerdings immerhin einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Plauen. Altglienicke liegt mit 27 Punkten aktuell im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn.

Sendung: rbb24 Inforadio, 04.03.2025, 21:15 Uhr