Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Herthas Zweitvertretung verliert deutlich, Altglienicke gewinnt

Regionalliga Nordost: Herthas Zweitvertretung verliert deutlich, Altglienicke gewinnt Stand: 13.04.2025 15:58 Uhr

Gemischte Gefühle bei den Berliner Mannschaften am 29. Spieltag der Regionalliga Nordost. Während die Zweitvertretung von Hertha BSC am Sonntagnachmittag eine derbe 1:4-Heimniederlage gegen Carl Zeiss Jena kassierte, freute sich die VSG Altglienicke über einen 2:0-Heimsieg gegen Hertha Zehlendorf. Viktoria Berlin sicherte sich beim 1:1-Unentschieden gegen Meuselwitz immerhin einen Punkt.

Hertha BSC im siebten Spiel in Serie ohne Sieg

Nach zuletzt bereits sechs Partien mit fünf Niederlagen und einem Unentschieden gab es für die U23 von Hertha BSC am Sonntag auch gegen Jena nichts zu holen. In der 31. Minute brachte Jenas Stürmer Ted Tattermusch die Gäste aus Thüringen mit 1:0 in Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Spiel dann schnell deutlich. Innerhalb von drei Minuten erhöhte sich die Jenaer Führung durch ein Eigentor von Herthas Marlon Morgenstern (48. Minute) und einen Treffer durch Kay Seidemann (50.) auf 3:0.



Die konnten die Berliner Gastgeber durch einen Treffer von Safa Yildirim anschließend zwar schnell wieder verkürzen (54.), aber nicht mehr egalisieren. In der 87. Minute machte abermals Seidemann den 4:1-Auswärtssieg für Jena perfekt.

Altglienicke gewinnt, Viktoria holt einen Punkt

Deutlich besser lief es parallel für die VSG Altglienicke. Die setzte sich am Sonntag auf heimischem Rasen mit 2:0 gegen die andere Regionalliga-Hertha aus Zehlendorf durch. Johannes Manske (17.) und Philip Türpitz (45.) erzielten die beiden Tore für Altglienicke. Während Zehlendorf in der Tabelle durch die Niederlage weiterhin auf Platz 13 steht, verbessert sich Altglienicke und zieht an dem BFC Dynamo und Chemnitz vorbei auf Rang sieben.



Anders als Altglienicke verpasste Viktoria Berlin am 29. Spieltag einen Sieg. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Luckenwalde und Babelsberg gab es für die Berliner gegen Meuselwitz aber immerhin einen Punkt. Per Elfmeter markierte Enes Küc in der 71. Minute die Führung für die Gastgeber, die durch Hendrik Wurr (82.) allerdings noch zum 1:1-Endstand egalisiert wurde.

