Fußball Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Herthas Änis Ben Hatira vermiest dem neuen Viktoria-Trainer das Debüt

Regionalliga Nordost: Herthas Änis Ben Hatira vermiest dem neuen Viktoria-Trainer das Debüt

Die U23 von Hertha BSC hat am 25. Spieltag der Regionalliga Nordost einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Viktoria 1889 Berlin eingefahren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Kapitän Änis Ben-Hatira, der mit einem Doppelpack nach der Pause die Weichen auf Sieg stellte. Zwar gelang den Gastgebern in der Schlussphase noch der Anschlusstreffer, doch die Mannschaft von Trainer Rejhan Hasanović verteidigte den Vorsprung erfolgreich bis zum Schlusspfiff. Dank des dritten Sieges im vierten Spiel des Jahres kletterte Herthas Zweitvertretung vorerst auf den vierten Tabellenplatz.



Für Viktoria Berlin bedeutete die Niederlage auch einen denkbaren schlechten Start für den neuen Trainer Özer Hurmaci. Der Ex-Nationalspieler der Türkei übernimmt von Lucio Geral, der unter der Woche überraschend zurückgetreten war. Hurmaci, zuvor in der Türkei aktiv, unterschreibt bis Saisonende. Viktorias Geschäftsführer Khaleqi lobt Hurmacis Ehrgeiz und seine Fähigkeit, junge Spieler zu entwickeln. Wie zuvor schon Geral bildet auch der in Kassel geborene Hurmaci ein Duo mit Sven Körner.

Hertha 03 Zehlendorf mit Achtungserfolg

Einen Achtungserfolg erreichte hingegen die Mannschaft von Aufsteiger Hertha 03 Zehlendorf. Beim aktuellen Tabellen-Siebten und Vorjahres-Zweiten spielten die Berliner 0:0. Ein wichtiger Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Mit nun 21 Zählern rangiert die Hertha nun nur noch einen Punkt hinter Viktoria Berlin, die aktuell Platz 14 und damit den ersten, garantierten Nichtabstiegsplatz belegen. Der als sensationell einzustufende Klassenerhalt würde vielleicht auch beim leidigen Thema Stadionumbau behilflich sein, dass die Zehlendorfer nebenbei enorm beschäftigt.

