Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Hertha 03 beendet CFC-Serie, Altglienicke und Luckenwalde mit knappen Niederlagen Stand: 16.03.2025 17:34 Uhr

In der Regionalliga Nordost kam Hertha Zehlendorf am Sonntagnachmittag zu einem überraschenden 1:0-Heimsieg gegen den Chemnitzer FC und beendete damit eine lange Auswärtsserie der Sachsen. Luckenwalde (beim Greifswalder FC) und die VSG Altglienicke (in Meuselwitz) mussten dagegen jeweils knappe 0:1-Auswärtsniederlagen einstecken.

Zehlendorf mit Matchglück zum Heimsieg

Hertha Zehlendorf stand vor 528 Zuschauern defensiv kompakt gegen den CFC, ließ wenig zu und erarbeitete sich in der 23. Minute die erste Chance: Ein Freistoß aus 18 Meter von Louis Wagner zischte nur um Zentimeter am Pfosten vorbei. Chemnitz-Schlussmann Daniel Adamczyk kollidierte dabei mit dem Pfosten und musste verletzt ausgewechselt werden. Chemnitz tat sich auch in der Folge schwer. Tom Baumanns Schuss war die erste nennenswerte Offensivaktion der Gäste in der 40. Minute. Sein Distanzschuss ging aber knapp vorbei.



Nach der Pause blieb es eine Partie auf schwachem Offensiv-Niveau. Wagners verunglückte Flanke hätte für Hertha 03 fast den Weg ins Tor gefunden (75.). Zehlendorfs Keeper Jasper Kühn entschärfte auf der Gegenseite eine Doppelchance durch den Freistoß von Leon Damer und den Nachschuss von Tom Baumgart (79.). In der 82. Minute fiel dann das kuriose Tor des Tages: Cenker Yoldas flankte von der Grundlinie und der Chemnitzer Felix Müller fälschte den Ball unglücklich ins lange Eck ab. Nach dem 1:0 kam nicht mehr viel von den Gästen und Hertha 03 verwaltete clever die Führung.



Durch den Sieg ist Hertha 03 seit drei Spielen ungeschlagen und belegt weiterhin den 14. Tabellenplatz. Chemnitz verlor erstmals seit zehn Auswärtsspielen und rutscht ab auf Rang 9.



Altglienicke mit unnötiger Niederlage in Meuselwitz

Die VSG Altglienicke musste beim ZFC Meuselwitz eine unnötige 0:1-Niederlage hinnehmen. Tim Kießling traf für die Gastgeber nach einer Ecke per Kopf in der 23. Minute. Danach war die VSG im Glück und Meuselwitz hätte durch weitere Chancen erhöhen können.



Nach dem Seitenwechsel hatten Florian Hansch und wiederum Kießling die Möglichkeit zur Vorentscheidung für den ZFC. Altglienicke war nun stärker, traf durch Malick Sanogo in der 65. Minute aber nur den Pfosten. Meuselwitz verteidigte in der Schlussphase nur noch den knappen Vorsprung, wobei die VSG vor dem Tor nicht zwingend genug zu Werke ging.



Meuselwitz überholt Altglienicke durch den Sieg in der Tabelle, ist jetzt Zehnter, einen Platz vor der VSG.



Luckenwalde in Greifswald offensiv zu harmlos

Kellerkind FSV Luckenwalde kassierte beim Greifswalder FC eine verdiente Auswärtsniederlage. Der FSV blieb damit zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 20. Minute: Elias Kratzer scheiterte frei vor FSV-Keeper Florian Palmowski, den Abpraller drückte Rudolf Ndualu ins Netz.



Luckenwalde blieb über die gesamte Spieldauer in der Offensive zu harmlos. Greifswald hätte dagegen durch Benyamina erhöhen können, doch der Top-Torjäger traf in der 68. Minute mit seinem Kopfball nur den Querbalken. Es blieb beim knappen 1:0-Erfolg der Gastgeber, die auf Platz 6 klettern. Für Luckenwalde bleibt die Situation im Tabellenkeller derweil weiter angespannt auf Platz 17.



Sendung: rbbUM6, 16.03.2025, 18 Uhr