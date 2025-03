Regionalliga Nordost der Frauen Regionalliga Nordost der Frauen: Viktoria gewinnt deutlich gegen Jena, Hertha siegt im kleinen Derby Stand: 16.03.2025 18:40 Uhr

In der Regionalliga Nordost der Frauen überzeugten die Teams aus der Region mit starken Auftritten.



Spitzenreiter Viktoria Berlin machte beim 5:0 gegen Jena bereits in der ersten Hälfte alles klar. Turbine Potsdam II feierte beim Schlusslicht Bischofwerdaer FV einen 4:0-Auswärtssieg, während Türkiyemspor im Kellerduell bei Hansa Rostock mit 5:2 die Oberhand behielt. Bereits am Samstag gewann Hertha BSC das kleine Derby gegen die U23 von Union mit 5:1.

Viktoria souverän gegen Jenas U20

Gegen die Zweitvertretung von Carl-Zeiss Jena, immerhin Tabellenvierter, gewann Spitzenreiter Viktoria 89 souverän mit 5:0. Vor 270 Zuschauern führten die Berlinerinnen bereits nach 31 Minuten mit 4:0. Die Tore gegen phasenweise überforderte Gäste erzielten Eunice Beckmann (3., 27.) Nina Ehegötz (20.) und Leyila Aydin (31.).



Jena wechselte zur Pause vierfach und konnte anschließend zumindest defensiv besser gegenhalten. Viktoria ließ es in der Folge auch ruhiger angehen. Torjägerin Aylin Yaren besorgte in der 89. Minute den 5:0-Endstand.

Türkiyemspor siegt eindrucksvoll in Rostock

Die Frauen von Türkiyemspor konnten bei Hansa Rostock einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Bereits vor der Pause trafen Anna-Sophie Fechner (20.), Alexandra Almasalme (23.) und Meliah Hartmann (45.+1) zur 3:0-Halbzeitführung für spielfreudige Türkiyem-Damen.



Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel deutlich ruppiger. Insgesamt zeigte Schiedsrichterin Franziska Koch sechsmal die Gelbe Karte und einmal Gelb-Rot. Erneut Fechner (53.) und Lena Pflanz (66.) hatten zuvor für die Kreuzbergerinnen auf 5:0 gestellt. Elly Böttcher sorgte dann für Hansa kurz vor Schluss durch einen Doppelschlag (83., 90.+7) nur noch für Ergebniskosmetik. Türkiyemspor überholt die Rostockerinnen durch den Sieg in der Tabelle und steht nun auf Platz 9.

Turbine und Hertha siegen jeweils deutlich

Turbine Potsdam II kam am Sonntag bei Schlusslicht Bischofwerdaer FV zu einem nie gefährdeten Auswärtssieg. Die Tore beim 4:0 erzielten Felicitas Uhlig (18., 67.), Emily Lemke (34.) und Natalie Enderle (78.).



Bereits am Samstag feierte Hertha BSC einen 5:1-Kantersieg im kleinen Derby gegen die U23 von Union Berlin. Johanna Seifert traf dreifach (25., 44., 76.), Elfie Wellhausen (27.) und Senanur Yavuz erzielten die weiteren Hertha-Treffer. Megan Reichenbach sorgte in der 78. Minute für den Köpenicker Ehrentreffer.



Hertha ließ allerdings auch sehr gute Chancen ungenutzt. "Man hätte sich über ein noch höheres Ergebnis nicht beschweren können", sagte Hertha-Trainer Manuel Meister rbb|24.

Sendung: rbbUM6, 16.03.2025, 18 Uhr