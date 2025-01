Basketball Pedro Calles wird neuer Assistenz-Coach bei Alba Berlin Stand: 11.01.2025 18:16 Uhr

Der Basketball-Bundesligist Alba Berlin hat seinen Trainerstab personell verstärkt. Wie der derzeit schwächelnde Hauptstadtclub am Samstag mitteilte, wurde der 41 Jahre alte Spanier Pedro Calles als Assistenzcoach engagiert. Er soll ab sofort Headcoach Israel González und die Co-Trainer Thomas Päch und Sebastian Trzcionka unterstützen. Sein Vertrag läuft bis zum Ende der Saison 2026/2027.

Bis November noch Cheftrainer in Oldenburg

Calles war bis November vergangenen Jahres Cheftrainer beim Ligakonkurrenten EWE Baskets Oldenburg. In der Saison 2022/23 führte der Spanier das Team der Niedersachsen bis ins Pokalfinale und ins Playoff-Viertelfinale. Nach einem durchwachsenen Start in die aktuelle Saison trennten sich beide Seiten Anfang November 2024.



"Wir sind sehr froh, dass mit Pedro Calles ein erfahrener Coach unseren Trainerstab verstärkt. Einen neuen Assistenztrainer während der Saison dazuzuholen, ist ein eher ungewöhnlicher Schritt. Von Pedros Verpflichtung erhoffen wir uns sowohl kurzfristige als auch langfristige Unterstützung auf unserem Weg. Pedro wird uns mit seiner Erfahrung und seinen Ideen weiterhelfen. Gleichzeitig wollen wir ihm die Möglichkeit bieten, sich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere zu gehen", kommentierte Sportdirektor Himar Ojeda die Verpflichtung des neuen Assistenztrainers.



Die Berliner befinden sich derzeit im sportlichen Tiefflug. Mit nur fünf Siegen belegen sie in der Bundesliga Rang 15, scheiterten zudem bereits im Pokal-Viertelfinale und sind Schlusslicht der Euroleague.

