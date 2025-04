Oder-Spree Oder-Spree: Schiedsrichter nach Spiel auf Parkplatz rassistisch beleidigt und geschlagen Stand: 07.04.2025 18:05 Uhr

Ein 22-jähriger Linienrichter ist nach einem Fußballspiel am vergangenen Samstag mutmaßlich rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hat sich der Vorfall in Wiesenau (Oder-Spree) im Anschluss an die Begegnung des SG Wiesenaus II gegen den FC Lokomotive Frankfurt (Oder) in der Kreisklasse Ostbrandenburg Süd zugetragen.

Staatsschutz sucht nach Tätern

Der Hauptschiedsrichter habe einem der Spieler vom Gastgeber-Team eine rote Karte gezeigt. Im Anschluss sei der 22-jährige Linienrichter dann auf dem Parkplatz des Vereins von gleich mehreren Personen aufgesucht worden. Laut Polizei wurde er umhergestoßen und geschlagen. Auch seien rassistische Äußerungen gegen den Afghanen gefallen.



Aktuell ermitteln die Kriminalpolizei und der Staatsschutz. Zwei Tatverdächtige im Alter von 40 und 43 Jahren hätten bis jetzt identifiziert werden können, wie es weiter heißt. Nun werde geprüft, ob sie an dem Übergriff beteiligt gewesen waren.

Sendung: Antenne Brandenburg, 07.04.2025, 17:30 Uhr