Zurück in der 3. Liga Niederlage bei Drittliga-Auftakt: Energie Cottbus kassiert spätes Tor gegen Bielefeld

Energie Cottbus ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Das Team von Claus-Dieter Wollitz, das nach fünf Jahren zurück in der 3. Liga ist, kassierte den entscheidenden Gegentreffer beim 1:2 gegen Arminia Bielefeld in der Nachspielzeit.

Fußball-Drittligist Energie Cottbus muss am ersten Spieltag die erste Heimniederlage der Saison einstecken. Gegen Arminia Bielefeld verlor der Aufsteiger im heimischen LEAG Energie Stadion mit 1:2. Das Tor für Energie erzielte Phil Halbauer (42.), für Bielefeld trafen Louis Oppie (68.) und Maximilian Großer (90.+3).





Nach Anfangsschwierigkeiten und einer durchwachsenen ersten Halbzeit fand Energie immer besser in die Partie und belohnte sich mit dem Treffer vor der Halbzeit. Die zweite Hälfte war dann auf beiden Seiten von wesentlich mehr Offensivaktionen geprägt. Aber nur die Gäste konnten zwei der Chancen nutzen.



Cottbus muss sich erst sortieren

Bei Energie Cottbus durften die beiden Neuverpflichtungen Tolcay Cigerci und Henry Rorig von Anfang an ran, Arminia-Coach Mitch Kniat wiederum vertraute mit Joel Felix, Stefano Russo, Lukas Kunze, André Becker und Mika Schroers gleich auf fünf Neuzugänge in der Startelf.



Die Gäste übernahmen schnell die Kontrolle und ließen Cottbus wenig Luft zum Atmen. Einen ersten gefährlichen Auftritt im gegnerischen Strafraum konnten die Lausitzer in der 12. Minute verzeichnen. Die Ablage von Thiele konnte aber geklärt werden.



Den Takt gab weiterhin die Arminia vor, die dem Tor durch Chancen von Lannert (Freistoß, 14.) und Biankadi (18.) zumindest näher waren als die Gastgeber. Von hochkarätigen Chancen konnte (bis zur 30. Minute) aber auch nicht die Rede sein.



Torwartfehler hilft Energie, Wollitz muss auf die Tribüne

Die Hausherren waren mittlerweile zwar besser im Spiel, konnten aber weiterhin kaum für Gefahr sorgen. Die Bielefelder Defensive war hellwach bis zur 42. Minute.





Phil Halbauer hielt nach Vorlage von Neuzugang Cigerci vom linken Strafraumeck einfach mal drauf und überraschte den Bielefelder Torhüter Jonas Kersken damit offensichtlich so, dass dieser viel zu spät reagierte und den Ball ins Tor durchrutschen ließ.



Nach der Freude über die Führung gab es für die Lausitzer dann einen Dämpfer zur Halbzeitpause: Nach einer unerlaubten Nachfrage bei Schiedsrichter Tom Bauer sah Trainer Claus-Dieter Wollitz die Rote Karte.



Bielefeld bleibt dran, Aluminium steht mehrmals im Weg

Der Aufsteiger kam trotzdem voller Tatendrank aus der Kabine und hätte durch Cigerci zweimal fast nachgelegt (48., 54.). Doch auch die Arminia drängte auf den Ausgleich. In der 61. Minute fehlten beim Lattentreffer von Mizuta nur Zentimeter. In der 68. Minute passte es dann: Louis Oppie dribbelte sich seinen Weg frei und schob den Ball platziert ins linke untere Eck zum Ausgleich.



Die Partie wurde immer unterhaltsamer mit Chancen auf beiden Seiten, mehreren Pfostentreffern und zwei Mannschaften, die auf den Sieg drängten. Als glücklicher Sieger gingen aber die Gäste vom Platz, die sich in der dritten Minute der Nachspielzeit mit dem Siegtreffer durch Großer belohnten.





Nächsten Freitag (19:00 Uhr) ist Energie Cottbus zu Gast bei Dynamo Dresden. Auch dann ohne Wollitz auf der Trainerbank.



