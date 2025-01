Nach Tod von Tobias Eder Nach Tod von Tobias Eder: Heimspiel der Eisbären Berlin gegen Düsseldorf wird verschoben Stand: 30.01.2025 14:55 Uhr

Das ursprünglich für Freitagabend (19:30 Uhr) angesetzte Heimspiel der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wird verschoben.



Wie die DEL am Donnerstag mitteilte, haben die Eisbären nach dem Tod von Nationalspieler Tobias Eder um die Verlegung der Partie gebeten. Dieser Bitte sei man nachgekommen, hieß es. Das Spiel soll am Mittwoch, den 12. Februar (19:30 Uhr), in der Arena am Ostbahnhof nachgeholt werden.

Eder nach Krebserkrankung im Alter von 26 Jahren gestorben

Am vergangenen Mittwoch hatten die Berliner mitgeteilt, dass der Eisbären-Profi Eder im Alter von 26 Jahren verstorben ist. Im Sommer 2024 war bei Eder im Rahmen einer sportmedizinischen Untersuchung im Vorfeld der neuen Saison ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden.



Zur Saison 2023/24 war Eder von der Düsseldorfer EG zu den Eisbären gewechselt. In seiner ersten Saison in Berlin gewann der Nationalspieler die Deutsche Meisterschaft.

