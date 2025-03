Landespokal Berlin Landespokal Berlin: BFC Dynamo und Eintracht Mahlsdorf lösen Halbfinaltickets Stand: 23.03.2025 15:46 Uhr

Fußball-Regionalligist BFC Dynamo ist ungefährdet ins Halbfinale des Berliner Landespokals eingezogen. Am Sonntag setzte sich die Mannschaft 3:0 (0:0) gegen die S.D. Croatia Berlin aus der sechsten Liga durch.

BFC Preussen und VSG Altglienicke ziehen ins Pokal-Halbfinale ein mehr

Kurz nach der Pause machte Kevin Lankford das 1:0 im Sportforum (54.). Rufat Dadashov baute die Führung aus (60.). In der Nachspielzeit bekam der BFC Dynamo einen Foulelfmeter zugesprochen, den Lankford verwandelte (90.+5).

Mahlsdorf schlägt TeBe

In der zweiten Landespokal-Partie des Tages traf Eintracht Mahlsdorf auf Tennis Borussia Berlin. Auf dem Sportplatz Am Rosenhag setzte sich Mahlsdorf 3:2 im Duell der Oberligisten durch.



Die Gastgeber gingen früh in Führung. Christoph Zorn traf zum 1:0 (7.). John-Frederik Dethlefs glich für TeBe aus (20.). Tennis Borussia bekam einen Elfmeter, den David Danko erfolgreich im Tor platzierte (33.). Doch kurz vor der Pause glich Jason Rupp zum 2:2 aus (45.+1). Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit. Wieder war es Rupp, der das 3:2 für Mahlsdorf machte (90.+5).

Damit stehen alle Teilnehmer des Pokal-Halbfinals fest. Am Vortag waren bereits der BFC Preussen und die VSG Altglienicke in die nächste Runde eingezogen.

Sendung: rbb24, 23.03.2025, 21:45 Uhr