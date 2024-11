Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Mit Leistner, vorerst ohne Reese: Hertha zu Gast in Magdeburg Stand: 29.11.2024 17:49 Uhr

Das lange Warten könnte ein Ende haben, denn Hertha-Star Fabian Reese sitzt beim Auswärtsspiel in Magdeburg immerhin schonmal wieder auf der Bank. Gut so, denn die Statistik weckt einige Erwartungen an diese Partie.

Von einem Klassiker kann man bei der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC wahrlich nicht sprechen. Schlanke zwei Mal trafen beide Teams in Pflichtspielen aufeinander, und das in der vergangenen Zweitliga-Saison. Und als gäbe es für die beiden Traditionsvereine angesichts der kümmerlichen Gesamt-Statistik etwas aufzuholen, haben es die Teams dabei gehörig krachen lassen. 6:4 für Magdeburg und 3:2 für Hertha lauteten die Resultate.

Hertha will mit drei Rückkehrern die Negativ-Serie beenden Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg steht Hertha BSC mächtig unter Druck. Die Berliner sind am Freitag beim 1. FC Magdeburg schon beinahe zum Punkten verdammt - und hoffen dabei auf drei Rückkehrer. Von Marc Schwitzky Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg steht Hertha BSC mächtig unter Druck. Die Berliner sind am Freitag beim 1. FC Magdeburg schon beinahe zum Punkten verdammt - und hoffen dabei auf drei Rückkehrer. Von Marc Schwitzky mehr

Ein erneuter Heimsieg scheint aktuell zumindest statistisch aber unwahrscheinlich. Denn während Magdeburg in der Auswärtstabelle auf Rang eins steht, ist der Mannschaft daheim als einzigem Team der Liga noch kein einziger Heimsieg geglückt in dieser Saison. Ein gutes Omen für die Hertha, die immerhin auf Rang vier der Auswärtstabelle geführt wird?



Auf jeden Fall Mut machen dürfte der Blick auf die Personal-Situation der Hertha. Die Langzeitverletzten Fabian Reese und Diego Demme sitzen in Magdeburg immerhin schon einmal wieder auf der Bank. Kapitän Toni Leistner hat es derweil direkt in die Startelf geschafft.

Die Aufstellung der Hertha: Ernst - Zeefuik, Dardai, Leistner, Kenny - Klemens, Maza, Sessa - Scherhant, Niederlechner, Cuisance

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 29.11.2024, 19:15 Uhr