Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha will KSC erste Saison-Niederlage zufügen Stand: 26.10.2024 11:52 Uhr

Zu Gast in Karlsruhe will Cristian Fiél von seiner Mannschaft mehr Mut im Spiel nach vorne sehen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu wahren. Der KSC wiederum hat bisher kein Spiel verloren und ist nur einen Punkt von der Tabellenspitze entfernt.

Gegen Braunschweig gelang Hertha BSC am vergangenen Freitag noch ein 3:1-Heimsieg. Trainer Cristian Fiél bezeichnete die Spielweise seiner Mannschaft in vielen Phasen der Partie aber als "Angsthaßen-Fußball" und will gegen Karlsruhe am Samstag einen anderen Auftritt sehen.



Im Duell der beiden Vereine, die durch eine enge Fanfreundschaft verbunden sind, ist der Gastgeber der Favorit. Karlsruhe ist die einzige Mannschaft der 2. Bundesliga, die in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken musste. Mit 19 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Christian Eichner aktuell fünf Punkte mehr auf dem Konto als die Berliner.



Hertha muss in Karlsruhe außerdem erneut auf Mittelfeld-Chef Diego Demme verzichten, der laut Medienberichten weiterhin mit Schwindelgefühlen zu kämpfen hat und nun schon das dritte Spiel in Folge verpasst. Knapp 3.500 Berliner Fans werden in Baden erwartet.



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 26.10.24, 13:00 Uhr