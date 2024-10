12. Wenn ein Zweitligist einen Rückstand verkraften kann, dann ist das der KSC.

10. Nach seinem Torerfolg muss Ibrahim Maza am rechten Knie behandelt werden. Der Angreifer war beim Torschuss mit dem Gegenspieler zusammengeprallt. Doch als der Schmerz nachlässt, kann es auch schon weitergehen.

9. Ibrahim Maza Hertha BSC Tooor für Hertha BSC, 0:1 durch Ibrahim Maza

Mickaël Cuisance führt den Ball im rechten Halbfeld, schaut nach links, um dann ohne Sichtkontakt steil in den Lauf von Ibrahim Maza zu passen. Halbrechts in der Box schießt dieser direkt mit dem rechten Fuß und trifft aus gut elf Metern flach ins linke Eck. Für den Stürmer bedeutet das den vierten Saisontreffer, er schließt damit zum bislang besten Berliner Schützen Mickaël Cuisance auf.

7. Nun zeigen auch die Gastgeber weitere offensive Bemühungen, gelangen dabei auch in den Sechzehner. Zu einem klaren Torabschluss kommt es aber auch hier noch nicht. Das Ding eben von Budu Zivzivadze stellte aber zumindest einen ersten Torschussversuch dar.

5. Toni Leistner Hertha BSC Gelbe Karte für Toni Leistner (Hertha BSC)

Toni Leistner stoppt einen Karlsruher Umschaltmoment im Entstehen, streckt Marvin Wanitzek nieder, der gerade richtig Fahrt aufnehmen will. Da kommt Schiedsrichter Florian Heft nicht umhin, früh nach der Gelben Karte zu greifen. Für den Hertha-Kapitän ist das die zweite Verwarnung der Saison.

3. Erst jetzt setzen die Hausherren über eine Umschaltsituation einen ersten Akzent. Dabei springt zumindest ein erster Eckstoß heraus. Dieser segelt von links herein, beschwört aber keine Gefahr herauf - auch weil ein Offensivfoul der Karlsruher gepfiffen wird.

2. In der Anfangsphase führen die Gäste überwiegend den Ball und zeigen das Interesse, etwas entwickeln zu wollen. Noch aber kommen die Herthaner nicht durch.

1. Spielbeginn

Während der vergangenen Saison trafen sich beide Klubs nach fast 13 Jahren Pause mal wieder zu einem Punktspiel. Im Berliner Olympiastadion fand sich kein Sieger (2:2). Die Rückrundenpartie im Wildpark ging an den KSC (3:2). So geht der letzte Berliner Sieg an dieser Stelle auf das letzte Aufeinandertreffen davor im Februar 2011 zurück. Damals gewann die Alte Dame das Zweitligaspiel furios mit 6:2.

Karlsruher ist in der laufenden Spielzeit noch komplett unbezwungen, fünf Siege und vier Unentschieden stehen zu Buche. Daheim räumte man zunächst nacheinander Nürnberg, Elversberg (jeweils 3:2) und Schalke (2:0) aus dem Weg. Erst Anfang des Monats gegen Darmstadt ließ der KSC zu Hause mal Punkte liegen (3:3). Die letzte Niederlage geht auf Mai zurück. Am 33. Spieltag der Vorsaison unterlag man an dieser Stelle Hannover 96 mit 1:2. Seither ist man elf Pflichtspiele ungeschlagen (sieben Siege).

In der Tat kann sich die Alte Dame berechtigte Hoffnungen auf etwas Zählbares machen, denn auswärts sind die Berliner noch ungeschlagen. Neben dem 5:1 im Pokal bei Hansa Rostock siegte der Hauptstadtklub auch in Kaiserslautern (4:3) und Nürnberg (2:0). Überdies gab es auf Reisen ein 1:1 beim HSV und ein 2:2 jüngst auf Schalke. Die letzte Niederlage in der Fremde setzte es zum Ende der vergangenen Saison in Osnabrück (1:2). Seither hat man aus den fünf Pflichtgastspielen also immer etwas mitgenommen.

Aus tabellarischer Sicht hat hier der Zweite den derzeit Achten zu Gast. Beide Mannschaften sind durch fünf Punkte voneinander getrennt. Da Spitzenreiter Düsseldorf erst am Abend spielt, winkt dem KSC der Platz an der Sonne. Dafür aber müssten die Badener gewinnen. Die Hertha könnte mit einem Dreier für den Moment auf Rang fünf klettern.

Im Vergleich zum 1:0-Sieg am vergangenen Sonntag in Ulm muss Christian Eichner einen Wechsel vornehmen und den gesperrten Nicolai Rapp (fünfte gelbe Karte) ersetzen. Dafür rutscht Bambasé Conté in die Karlsruher Startelf. Aufseiten der Gäste gibt es nach dem 3:1-Heimsieg gegen Braunschweig zwei Veränderungen. Anstelle von Pascal Klemens und Derry Scherhant (beide Bank) beordert Cristian Fiél heute Deyovaisio Zeefuik (zurück nach Gelbsperre) und Florian Niederlechner in die Berliner Anfangsformation.