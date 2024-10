Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören: Springt Union gegen Frankfurt auf einen Champions League-Platz? Stand: 27.10.2024 16:50 Uhr

Union Berlin in der Saison 2024/25 sieht nicht immer schön aus, ist mit dem zweiterfolgreichsten Start in eine Bundesliga-Spielzeit überhaupt aber äußerst erfolgreich. Vor dem Duell gegen Frankfurt verlängert zudem ein Leistungsträger.

Es ist eine fast historische Saison, die Fußball-Bundesligist Union Berlin bisher spielt. 14 Punkte nach sieben Spieltagen sind es bisher. Die zweitbeste Quote in der Vereinsgeschichte. Und zugleich die zweitbeste Quote in der Bundesliga-Geschichte. Zumindest wenn es um die Effizienz geht. Denn gerade einmal acht Tore haben die Berliner unter Trainer Bo Svensson bisher erzielt. Einzig Eintracht Braunschweig in der Saison 1966/67 war noch effektiver, holte mit nur sieben Toren in sieben Spielen ebenfalls 14 Punkte. Und wurde am Ende sensationell deutscher Meister.

Union-Fans erwartet schwierige Anreise zum Spiel gegen Frankfurt mehr

Doekhi verlängert

Besonders daheim läuft es rund für Union: Drei Spiele, drei Siege stehen zu Buche. Gelingt dies auch gegen Eintracht Frankfurt (Anpfiff 17:30 Uhr), springt die Mannschaft auf Platz drei. Eine gute Nachricht konnten die Anhänger der Berliner schon vor Spielbeginn bejubeln: Abwehrspieler Danilo Doekhi (26) verlängerte seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim 1. FC Union Berlin vorzeitig.



"Ich freue mich über das Vertrauen und die Wertschätzung von Union. Die sportlich Verantwortlichen haben deutlich gemacht, dass sie weiter mit mir planen und zusammenarbeiten wollen und auch ich fühle mich sehr wohl hier", sagte der Innenverteidiger, ohne weitere Eckdaten zur Laufzeit des Kontrakts zu nennen. Nach seinem Wechsel zu Union im Sommer 2022 entwickelte sich der Niederländer, der auch die Staatsbürgerschaft von Surinam besitzt, zur Stammkraft in der Abwehr der Eisernen.



Für Sport-Geschäftsführer Horst Heldt ist der 1,91 Meter große Fußball-Profi einer "der besten Innenverteidiger in der Bundesliga". Zudem sei er in der Mannschaft von Trainer Bo Svensson eine "Führungsfigur in der Kabine".

Startelf Union Berlin: Rönnow - Diogo Leite, Vogt, Doekhi - Rothe, Khedira, Kemlein, Trimmel - Hollerbach, Vertessen, Jeong



Startelf Eintracht Frankfurt: Trapp - Theate, Koch, Tuta, Kristensen - Götze, Shkiri, Larsson, Knauff - Marmoush, Ekitiké

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24 Inforadio, 27.10.2024, 17:30 Uhr