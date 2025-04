Handball Handball: VfL Potsdam verpflichtet zwei italienische Nationalspieler zur neuen Saison Stand: 14.04.2025 16:56 Uhr

Die Bundesliga-Handballer vom 1. VfL Potsdam vermelden zwei italienische Neuzugänge für die kommende Saison. Wie der Verein am Montag mitteilte, haben die Rückraumspieler Davide Bulzamini und Marco Mengon einen Zweijahresvertrag bei den Brandenburgern unterschrieben.



Bulzamini wechselt vom italienischen Erstligisten Pallamano Conversano nach Potsdam, Mengon kommt vom französischen Zweitligisten Selestat Alsace. Beide Spieler gehören zum Kader der italienischen Nationalmannschaft, die seit kurzem vom Potsdamer Sportchef Bob Hanning trainiert wird.



Nachdem Hanning schon die italienische WM-Entdeckung Leo Prantner zu den Füchsen locken konnte, darf sich nun auch Kooperationspartner Potsdam über italienische Verstärkung freuen.

Großer Umbruch im Sommer

Der VfL Potsdam kommt dem Abstieg aus der Bundesliga immer näher. Beim TBV Lemgo kassierte der Aufsteiger beim 23:32 (12:18) am vergangenen Donnerstag die 23. Niederlage im 24. Saisonspiel und bleibt mit lediglich zwei Pluspunkten abgeschlagen Tabellenletzter.



Im Sommer steht somit ein personeller Umbruch für die kommende Spielzeit bevor. In den vergangenen Tagen und Wochen vermeldeten die Potsdamer bereits den Abgang von insgesamt acht Akteuren.



"Die Rückrunde hat gezeigt, dass es zu einer Umstrukturierung kommen muss. Das sind immer schmerzhafte, aber am Ende auch notwendige Prozesse", sagte Sportchef Hanning. "Wir müssen aus unserem alten Trott ausbrechen und wir haben uns entschieden, dass wir vom Trainer überzeugt sind und so den neuen Weg gehen wollen. Wir wollen nicht mehr mit dem Alten auf was Neues hoffen."

