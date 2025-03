Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Füchse schlagen Wetzlar und bleiben an Tabellenführer Melsungen dran Stand: 09.03.2025 17:01 Uhr

Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga dem Tabellenführer MT Melsungen weiter auf den Fersen. Die Hauptstädter schlugen vor 8.806 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle die HSG Wetzlar mit 38:29 (21:17).



Die Füchse bleiben damit in diesem Kalenderjahr in der Bundesliga weiter ungeschlagen. Beste Berliner Werfer waren Tim Freihöfer und Mathias Gidsel mit je sieben Toren.



Trainer Jaron Siewert musste auf den kurzfristig erkrankten Kreisläufer Lukas Herburger verzichten. Seine Mannschaft tat sich zu Beginn noch schwer. Die sonst so effektiven Berliner scheiterten das eine oder andere Mal an Wetzlar-Keeper Anadin Suljakovic - darunter auch bei einem Siebenmeter.



Nach der Pause drehen die Füchse auf

So liefen die Füchse zunächst meist einem Rückstand hinterher. Doch sie steigerten sich. Die erste Führung gab es zwar erst nach elf Minuten (7:6), aber die Defensive stand nun besser und auch Torhüter Lasse Ludwig, der begonnen hatte, zeigte einige Paraden. Das half der

Offensive, um ins Rollen zu kommen. Sechs Minuten vor der Pause wuchs der Vorsprung erstmalig auf 17:13 an.



Nach dem Seitenwechsel waren die Gastgeber dann gar nicht mehr zu stoppen. Der HSG gelang dagegen kaum noch etwas und die Füchse setzten sich mit einem 10:2-Lauf entscheidend ab (32:21). Dieser Vorsprung hätte auch noch deutlicher ausfallen können. Aber die Berliner nutzten die Schlussphase, um einige Stammkräfte zu schonen.



