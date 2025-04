Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Die Füchse und die Woche der Wahrheit Stand: 15.04.2025 19:19 Uhr

In dieser Woche stehen den Füchsen gleich zwei Spitzenspiele bevor, die über den großen Traum von der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte entscheiden könnten. Geschäftsführer Hanning hat jedoch zunächst einen anderen Titel im Kopf. Das Topduell in der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und Hannover-Burgdorf überträgt rbb|24 am Ostersonntag ab 15 Uhr im Livestream.

"Dieses Jahr ist verrückt", analysiert Welthandballer Mathias Gidsel die aktuelle Tabellensituation in der Handball-Bundesliga. "Ich glaube nicht, dass es das in der Geschichte schonmal so gegeben hat. Es haben fünf Mannschaften die Möglichkeit, deutscher Meister zu werden", so der Rückraumspieler.



Gidsel und seine Füchse Berlin stecken mittendrin. Als Tabellenführer gehen sie in den Saisonendspurt und scheinen dem Traum von der ersten deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte näher den je. Und auch wenn die Saison erst im Juni endet, die Titelentscheidung könnte bereits in den kommenden fünf Tagen fallen.

Zwei Spitzenspiele in fünf Tagen

Mit dem Auswärtsspiel am Mittwoch beim THW Kiel und dem Heimspiel gegen Hannover-Burgdorf am Sonntag stehen den Füchsen gleich zwei Duelle gegen direkte Meisterschaftskonkurrenten bevor. Wie wichtig diese für das große Ziel sind, daran ließ auch Geschäftsführer Bob Hanning keinen Zweifel. "Die Meisterschaft hängt für mich wirklich sehr von dieser Woche ab", sagt er.



Mindestens zwei Punkte müsse man aus den Spielen holen, sonst könne man sich den Titel abschminken. "Wenn wir allerdings beide Spiele gewinnen, sind wir einer der Topfavoriten auf den Titel", sagt er.

Kiel jubelt, Hannover patzt

Diese Favoritenrolle hatten die Berliner zuletzt verloren, nachdem sie gegen Erlangen ein bitteres Remis kassierten. Dass sie trotzdem auf der Spitzenposition in diese entscheidenden Duelle gehen, haben sie dem kommenden Gegner Hannover zu verdanken, der sich ebenfalls einen Patzer erlaubte: Am Sonntag verloren die Niedersachsen überraschend mit 30:36 gegen Göppingen.



Für den zweiten Gegner Kiel hätten die vergangenen Tage hingegen kaum besser laufen können. Nach einer durchwachsenen Saison hatten sich die Schleswig-Holsteiner eigentlich bereits aus dem Titelrennen abgemeldet, scheinen nun aber wieder beflügelt. Am Wochenende schlugen sie beim Final Four in Köln erst die Rhein-Neckar Löwen und dann im Endspiel Melsungen und kürten sich zum 13. Mal in der Vereinsgeschichte zum Handball-Pokalsieger.



"Sie haben vermutlich auch ein bisschen gefeiert, das kann ein Vorteil für uns sein“, so der Geschäftsführer Hanning. "Auf der anderen Seite muss man sagen: Wenn man einmal in so einen Flow reinkommt, kann das auch mal ganz schön bitter für den Gegner werden. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, was uns erwartet."

Füchse kämpfen sich trotz zweier Verletzungen ins Champions-League-Viertelfinale Nach dem deutlichen Hinspiel-Sieg hat den Füchsen Berlin im Rückspiel ein Remis gegen Kielce gereicht, um ins Viertelfinale der Champions League im Handball einzuziehen. Das Weiterkommen wurde mit zwei Verletzten allerdings teuer erkauft. Nach dem deutlichen Hinspiel-Sieg hat den Füchsen Berlin im Rückspiel ein Remis gegen Kielce gereicht, um ins Viertelfinale der Champions League im Handball einzuziehen. Das Weiterkommen wurde mit zwei Verletzten allerdings teuer erkauft. mehr

Hanning: "Wir gewinnen die Champions League"

Doch egal in welcher Verfassung die Kontrahenten auf die Platte kommen, Welthandballer Gidsel möchte den Fokus vor allem auf die eigene Leistung legen. "Wir haben eine gute Möglichkeit und wir haben es selbst in der Hand. Wir wollen gegen Kiel und Hannover gewinnen und unsere Mannschaft ist gut genug dafür", gibt sich der Füchse-Star selbstbewusst.



Sein Geschäftsführer lässt sich hingegen nicht zu einer siegessicheren Prognose hinreißen. Auf die Frage nach dem Ausgang im Kampf um die Meisterschaft gibt es stattdessen eine etwas überraschende Ansage für das internationale Geschäft. "Ich würde heute sagen, wir gewinnen die Champions League. Da glaube ich wirklich fest dran", sagt Hanning.



Dort treffen die Berliner im Viertelfinale auf den dänischen Meister Aalborg Handbold. Hanning sieht gute Chancen und verwies darauf, dass der Bundesligist schon bei anderen Spitzenclubs auswärts gewonnen habe. Das Hinspiel findet am 24. April in Berlin statt, das Rückspiel sechs Tage später in Dänemark.



Zu diesem Zeitpunkt wird dann aber auch klar sein, wo die Füchse nach dieser Woche der Wahrheit im Bundesliga-Titelkampf stehen.

Sendung: DER TAG, 15.04.2025, 19:15 Uhr