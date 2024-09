German Football League German Football League: Potsdam Royals deklassieren Paderborn - Berlin Rebels siegen ebenfalls Stand: 01.09.2024 08:23 Uhr

Die Potsdam Royals setzen ihren Siegeszug in der German Football League (GFL) ungebremst fort. Gegen die Paderborn Dolphins gewannen sie am Samstagnachmittag im heimischen Sportpark Luftschiffhafen mit 92:7 (24:7, 22:0, 22:0, 24:0). Mit nun zwölf Siegen aus zwölf Spielen führen die Brandenburger die Gruppe Nord der GFL unangefochten an.

Berlin Rebels weiter im Aufwind

Die Berlin Rebels kommen nach einem schwachen Start in die Saison derweil weiter in Fahrt. Nach dem Überraschungssieg gegen die Dresden Monarchs am vergangenen Wochenende setzten sie sich nun beim starken Aufsteiger Hildesheim Invaders mit 44:39 (0:8, 17:10, 14:14, 13:7) durch.



Die Rebels sind nun Fünfter in der Gruppe Nord. Auf dem letzten Platz werden die Berlin Adler geführt. Sie traten am Samstagnachmittag nicht zum Heimspiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes an. Es wurde daher mit 0:36 gegen sie gewertet. Gleiches gilt rück- und vorauswirkend für sämtliche Spiele dieser Saison. Der Klub steckt in schweren Turbulenzen - es geht um einen Trainer-Rauswurf und Geldprobleme.

