Fußball-Regionalliga George Boateng wird Sportlicher Leiter bei Viktoria Berlin Stand: 01.02.2025 16:43 Uhr

Der Fußball-Regionalligist Viktoria Berlin hat einen Zugang in der Vereinsführung präsentiert. Ab sofort übernimmt George Boateng den Posten des Sportlichen Leiters, wie der Klub aus Lichterfelde am Samstag mitteilte.



Der 42-Jährige stammt aus einer prominten Fußballerfamilie. Er ist der ältere Bruder von Kevin-Prince und Jerome Boateng.

Die Fußball-Höhepunkte der Rückrunde In den Männer-Bundesligen wird wieder gekickt - im Frauen-, Regio- und Amateur-Fußball läuft die heiße Phase der Vorbereitung. Auf diese Spitzenduelle, Aufholjagden und Highlight-Spiele können sich die Fans in Berlin und Brandenburg freuen. In den Männer-Bundesligen wird wieder gekickt - im Frauen-, Regio- und Amateur-Fußball läuft die heiße Phase der Vorbereitung. Auf diese Spitzenduelle, Aufholjagden und Highlight-Spiele können sich die Fans in Berlin und Brandenburg freuen. mehr

"Kennt den Berliner Fußball"

"Er kennt den Berliner Fußball als Spieler und Funktionär, hat ein großes Netzwerk und wird seine Tätigkeit voller Motivation und Enthusiasmus antreten", ließ sich Geschäftsführer Zeljko Karajica in der Klubmitteilung zitieren.



George Boateng spielte im Nachwuchsbereich bei Hertha BSC und im Herrenbereich für Türkiyemspor, Tasmania, den Nordberliner SC sowie beim CFC Hertha 06. Nachdem der ehemalige Angreifer seine aktive Laufbahn beendet hatte, übernahm er zunächst die Rolle des Team-Managers beim FC Brandenburg 03 und wurde später zum Sportlichen Leiter befördert. Zuletzt unterstützte er Hertha BSC in der Akademie und wird sich nun seiner neuen Aufgabe in Lichterfelde widmen.



Bei Viktoria Berlin sehe er ein "enormes Potenzial", sagte George Boateng laut Mitteilung. "Ich werde alles dafür tun, um dieses in den nächsten Jahren noch besser ausschöpfen zu können. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, junge Spieler bestmöglich zu fördern, auszubilden und ihnen den Weg in den Profibereich zu ebnen. Mit unseren Partnerklubs Austria Klagenfurt in Österreich und HNK Sibenik können wir erstklassige Perspektiven bieten."

Sendung: