Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: BFC verliert Saisonauftakt gegen Jena Stand: 26.07.2024 21:24 Uhr

Der BFC Dynamo ist mit einer Heimniederlage in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Gegen Carl Zeiss Jena bot die Mannschaft dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung.

Der Saisonstart des BFC Dynamo ist missglückt. Im heimischen Sportforum Hohenschönhausen setzte es für die Mannschaft des neuen Trainers Andreas Heraf eine 2:3 (0:2)-Niederlage gegen Carl Zeiss Jena.

Das Spiel begann stark, um sogleich auch wieder stark nachzulassen. Gleich drei Tor-Abschlüsse hatte die Partie in der ersten Spielminute zu bieten, auch wenn keine wirklich hochkarätige Chance darunter war. Anschließend brauchte es elf weitere Minuten, ehe sich die Begegnung sortiert hatte. Jena war nun die stärkere zweier schwacher Mannschaften - auch weil der BFC im Spiel gegen den Ball im besten Fall unentschlossen, im schlimmsten Fall schläfrig wirkte.

Check zum Saisonstart: BFC Dynamo, Luckenwalde, Altglienicke und Zehlendorf Die Regionalligisten machen sich bereit für die neue Saison. Der FSV Luckenwalde und Neuling Hertha Zehlendorf streben vor allem den Klassenerhalt an, Altglienicke muss einen Umbruch meistern - und der BFC träumt. Die Klubs im Teamcheck - Teil 2.mehr

Mit Dank an den Gegner

Erste gute Chancen auf die Führung ließ Jena noch liegen - beide Male durch den umtriebigen Joel Richter, der zunächst nach schöner Einzelaktion aus rund zehn Metern zu zentral abschloss, so dass Berlins Torhüter Leon Bätge parieren konnte (12.). Sechs Minuten später setzte Richter den Ball nach erneut schöner Einzelaktion knapp über das Tor.



Jena versuchte es häufig mit langen Bällen hinter die letzte Kette des BFC. Wie die Berliner zu Toren kommen wollten, war nicht wirklich ersichtlich, wie sie in Rückstand gerieten, umso mehr. Nach einem Pfostenschuss von Elias Löder aus knapp 30 Metern war es Erik Weinhauer, der den Abstauber per Aufsetzer über BFC-Keeper Bätge im Tor unterbrachte. Nur zwei Minuten später war es eine komplett missglückte Kopfballrückgabe von BFC-Linksverteidiger Ben Meyer, die über den eigenen Torhüter Bätge ging und direkt vor die Füße von Jenas Kay Seidemann geriet, der aus wenigen Metern mühelos zum 2:0 verwandelte. Es hätte noch bitterer kommen können für die Gastgeber, doch ein erneuter Distanzversuch von Jenas Elias Löder fand in der Torlatte seinen Meister.

Mit dem Anpfiff der zweiten Halbzeit zeigte sich der BFC deutlich verbessert und kam zügig zum Anschlusstreffer. Nach einer Freistoßflanke von der linken Seite konnte BFC-Kapitän Chris Reher relativ unbedrängt zum 1:2 einköpfen (52.). Sechs Minuten später war es Toptorjäger Rufat Dadashov, der zum 2:2 traf - und das unter tatkräftiger Mithilfe des Gegners. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite war es Jenas Innenverteidiger Khalid Abu El Haija, der neben den Ball schlug und Dadashov so ermöglichte, aus wenigen Metern ins kurze Eck zu verwandeln.

Dolce Vita in Alt-Hohenschönhausen Festtag im Sportforum: Der BFC Dynamo empfängt Sampdoria Genua, und damit auch den Fußballstar Andrea Pirlo. Und es geschieht, wie schon zu seinen aktiven Zeiten: Seine Präsenz genügt, um alle zu verzaubern. Von Shea Westhoffmehr

Luckenwalde spielt Unentschieden

Doch Jena blieb stabil, setzte in der 61. Minute erneut einen Ball an die Latte, dieses Mal durch Kay Seidemann. Dann ging Jena erneut in Führung. Wie schon beim 1:0 war es ein Abstauber nach einem Löder-Schuss, den Weinhauer wieder per Aufsetzer im Tor unterbrachte. Die Gastgeber versuchten nochmal, alles nach vorn zu werfen. Wirklich konstruktiv waren diese Bemühungen allerdings nicht. So blieb es beim 3:2 für Jena. Dennoch zeigte sich BFC-Trainer Andreas Heraf bei Ostsport zumindest mit den zweiten 45 Minuten durchaus zufrieden. Umso deutlicher wurde er in Hinblick auf den Beginn der Partie: "Die erste Halbzeit waren wir richtig schlecht, wir haben keinen Zugriff gehabt, waren nicht aggressiv in den Zweikämpfen."

Ausgeglichener als bei den Halbzeit-Leistungen des BFC ging es derweil beim zweiten Spiel des Abends zu. Das Duell zwischen dem FSV Luckenwalde und dem ZFC Meuselwitz endete schließlich 2:2 (1:1). Die Tore für die Brandenburger erzielten Tim Schleinitz (11.) und Levin Mattmüller (62.). Dem gegenüber standen ein Eigentor durch Mathis Bruns (39.) sowie ein Treffer von Fabian Raithel (54.). In der Tabelle liegt Jena auf Rang eins, gefolgt von Luckenwalde und Meuselwitz auf Platz zwei. Der BFC Dynamo ist vorerst Tabellenletzter. Allerdings haben zu diesem Zeitpunkt auch erst sechs von 18 Regionalliga-Mannschaften gespielt.

Sendung: rbb24|Inforadio, 26.07.2024, 22:15 Uhr