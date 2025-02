Eishockey Die Eisbären träumen vom elften DEL-Titel - auch dank der Topscorer Ronning und Pföderl Stand: 13.02.2025 21:58 Uhr

Der amtierende deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der DEL zuletzt drei Spiele in Serie gewonnen und stellt die beiden Topscorer der gesamten Liga. Der Traum vom nächsten Titel lebt - auch und besonders nach dem tragischen Tod Tobias Eders.

Aus Arizona und Oberbayern an die Spitze der Deutschen Eishockey Liga: Die beiden Eisbären Ty Ronning und Leo Pföderl sind in der laufenden DEL-Saison die Topscorer der höchsten deutschen Spielklasse.



Der 27-Jährige US-Amerikaner kommt bislang auf alles überragende 28 Tore und 27 Vorlagen in 37 absolvierten Spielen, der 31-jährige Pföderl auf 18 Treffer und 37 Assists in 42 Einsätzen. Zuletzt glänzten die Beiden am vergangenen Dienstag – beim 10:2-Sieg der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG.



"Es ist ein kleiner Typ, kann aber schießen wie ein Großer", sagt Pföderl im Gespräch mit dem rbb – über seinen Teamkollegen Ronning. "Er hat einen großen Willen. Das sieht man in jedem Einsatz, er gibt immer Vollgas. Und deswegen knallt er die Dinger so rein."

"Wir sind wie eine Familie"

Ronning, der seine zweite Saison für die Eisbären spielt, kommt ebenfalls ins Schwärmen: "Leo hat eine unglaubliche Ruhe am Puck. Es ist echt leicht, mit ihm zu spielen. Er kann schießen, ist aber auch ein sehr guter Spielmacher."



Doch gleichermaßen betont Ronning die Stärke des Kollektivs: "Wir sind eine tolle Gruppe – wie eine Familie. Ich habe Mitspieler wie Leo, die hinter mir stehen. Das macht dieses Team so besonders."



Gerade in diesen Tagen – nach dem überraschenden wie tragischen Tod ihres ehemaligen Mitspielers Tobias Eder – stellt das Team um Cheftrainer Serge Aubin diese Geschlossenheit auf dem Eis unter Beweis. Zuletzt gewannen die Berliner in der DEL drei Spiele in Serie, der Rückstand auf Tabellenführer ERC Ingolstadt beträgt sechs Punkte.



Insbesondere zum Abschluss der Hauptrunde hat es das Restprogramm der Eisbären in sich: noch zehn Spiele warten innerhalb der kommenden 22 Tage auf die zweitplatzierten Hauptstädter. Doch das große Ziel ist klar: Die Eisbären Berlin wollen als amtierender Champion und DEL-Rekordmeister im April nach ihrem elften Titel greifen. Für Tobias Eder – und auch dank den vielen Punkten von Ronning und Pföderl.



