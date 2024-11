DFB-Pokal-Achtelfinale DFB-Pokal-Achtelfinale Union gegen Frankfurt: Bösl gegen Barca, Bösl gegen Börsenstadt Stand: 21.11.2024 14:10 Uhr

Beim anstehenden Pokal-Spiel gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt steht Unions Torhüterin im Fokus. Cara Bösl spielte viele Jahre in Frankfurt und hofft nun auf den Coup gegen das Top-Team. Von Shea Westhoff rbb|24 zeigt das Spiel am Freitag ab 18:30 Uhr im Livestream.

Einen besseren Auftakt bei Union Berlin hätte sich Cara Bösl wohl nicht vorstellen können. Seit sich die 27 Jahre alte Keeperin im Sommer dem Zweitligisten anschloss, hat sie sich zur unumstrittenen Nummer eins im Tor entwickelt, kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore und rangiert mit ihrem Team auf einem Aufstiegsplatz. Ihre Mitspielerinnen wählten sie bereits in den Mannschaftsrat.



Es lassen sich also einige Argumente für die Annahme finden, dass Cara Bösl vortrefflich in Berlin gelandet ist. Trotzdem wird sie am Freitagabend in der Alten Försterei wohl eifrig hessisch babbeln (oder wenigstens 'n bisi). Zum Achtelfinale des DFB-Pokals ist immerhin Eintracht Frankfurt zu Gast (18:30 Uhr, im Livestream auf rbb24.de). Die gebürtige Rüsselsheimerin spielte zwölf Jahre in der Main-Metropole, zunächst für den 1. FFC, nach der Klubfusion für die Eintracht.

Der große Moment gegen den FC Barcelona

"Ich freue mich, alle wiederzusehen. Ich bin sehr gespannt, auf das Spiel", sagt Bösl mit Blick auf die Mammutaufgabe gegen den Bundesligisten.



In Frankfurt war sie meist Ersatzkeeperin, doch ihre Stunde schlug ausgerechnet bei einem der größten denkbaren Spiele: Im Januar trat ihr Ex-Klub beim Champions-League-Sieger an, dem FC Barcelona. Bösl kam zur Pause für die angeschlagene Stammtorhüterin Stina Johannes – und hielt den Außenseiter mit mehreren Paraden im Spiel.



Die vereinseigene Medienabteilung schrieb hinterher prägnant "Barca gegen Bösl". Zwar verlor Frankfurt die Partie mit 0:2, aber das Ergebnis war doch weit mehr, als man sich zuvor erhoffen konnte.



Nicht ausgeschlossen, dass es auch diese Leistung war, die die Köpenicker Klubführung neugierig machte auf die 1,73 Meter große Torhüterin. Und so heißt es nicht mal ein Jahr später: Bösl gegen Börsenstadt.



"So lange wie möglich spannend halten"

In der 1. Frauen-Bundesliga spielt Frankfurt derzeit erfolgreichen Offensiv-Fußball, steht aktuell in der Tabelle noch vor dem FC Bayern München und ist Top-Verfolger von Spitzenreiter VfL Wolfsburg.



"Ich denke, unsere Aufgabe wird sein, es so lange wie möglich spannend zu halten und defensiv unsere Aufgabe gut zu meistern", sagt Bösl. "Dann schauen wir, was dabei rauskommt."

Faktor Alte Försterei

Auch Union-Trainerin Ailien Poese erwartet ein schwieriges Spiel: "Es ist eine der stärksten Mannschaften dieses Jahr in der Frauen-Bundesliga, sie sind stark im Umschaltspiel." Hoffnung macht ihr das Heimrecht: "Wir spielen in der Alten Försterei, unserer Heimat, entsprechend wollen wir alles reinwerfen."



Tatsächlich könnte das Publikum zum Faktor werden. Union Berlin gehört zu den zuschauerträchtigsten Vereinen im Fußball der Frauen. Die 6.181 Besucher im September gegen den FC Bayern München II bedeuten Zweitliga-Rekord.



Eine vergleichbare Kulisse, dazu eine glänzende Tagesform – wie weit könnte das die Unionerinnen gegen Frankfurt tragen? "Ins Viertelfinale", sagt Bösl und lacht dabei. Ob Pokalsensation oder nicht: Angekommen in Berlin ist die Keeperin allemal.

Mit Drehmaterial von Jonas Schützeberg.



Sendung: rbb24, Livestream, 22.11.2024, 18:30 Uhr