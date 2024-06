Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft: Schier und Schmidt erfolgreich über 400 Meter Stand: 30.06.2024 17:02 Uhr

Über die 400 Meter haben die Berliner Leichtathletinnen bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig Erfolge gefeiert. Am Sonntag lief Skadi Schmidt in 52,36 Sekunden auf den ersten Rang, Alica Schmidt (beide SCC Berlin) überquerte nach 52,70 Sekunden als Dritte die Ziellinie. Zweite wurde Mona Meyer (52,55; Regensburg).



Alica Schmidt hatte sich am Samstagabend mit einer persönlichen Saisonbestleistung von 52,18 Sekunden für das Finale qualifiziert. Diese Zeit hätte der gebürtigen Wormserin im Schlusswettbewerb für den Titel gereicht.