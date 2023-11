Klassiker im DVV-Pokal BR Volleys stehen nach spektakulärem Sieg gegen Friedrichshafen im Viertelfinale Stand: 04.11.2023 22:55 Uhr

Die BR Volleys haben die nächste Auflage des deutschen Volleyball-Klassikers gewonnen. Mit 3:2 gewannen sie am Samstag ein sehr enges und von vielen Highlights geprägtes Spiel gegen den VfB Friedrichshafen. Von Jakob Lobach

Die Volleyballer der BR Volleys stehen im Viertelfinale des DVV-Pokals. Die Berliner gewannen am Samstagabend ein ansehnliches und über weite Strecken sehr guten Klassikers gegen den VfB Friedrichshafen nach fünf Sätzen mit 3:2 (25:20; 22:25; 26:28; 25:19; 15:13). Damit haben die Berliner ihren vielleicht härtesten Konkurrenten um den deutschen Pokaltitel bereits im Achtelfinale eliminiert.

Enger Start in ein spannendes Spiel

Es entwickelte sich vom Start an ein enges Spiel zwischen den beiden ewigen Rivalen, die sich in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche spannende Duelle geliefert haben. Beide Mannschaften spielten dabei aus ihrer Annahme heraus sehr solide, stellten und stellten gut für ihre Angriffsspieler, die wiederum mit sicheren Schlägen überzeugen konnten. Erst zur Mitte des ersten Satzes gelang es den Volleys, beim sich langsam ein wenig abzusetzen. Beim Stand von 13:10 aus Sicht der Berliner Gäste sah sich Friedrichshafens Trainer Mark Lebedew gezwungen, eine Auszeit zu nehmen.



Der Australier, der zwischen 2010 und 2015 Trainer der BR Volleys war, monierte unter anderem das ungenügende Stellungsspiel seines Teams. Die nutzen die Berliner allerdings auch im weiteren Verlauf des ersten Satzes konsequent aus. Angeführt von Ruben Schott und Marek Sotola dominierten die Berliner diesen nun, zogen Punkt für Punkt weiter davon und gewannen den ersten Satz schließlich dank eines Punktes von Nehemiah Mote mit 25:20.

Friedrichshafen dreht das Spiel

Im zweiten Satz änderte sich die Dynamik des Spiels dann deutlich: Nach ausgeglichenem Beginn übernahmen die Friedrichshafener zunehmend die Spielkontrolle, gingen erst in Führung und bauten diese noch aus. Während den BR Volleys in dieser Phase die konstante Konsequenz und auch die Genauigkeit des Auftaktsatzes abhanden ging, wurden ihre Gastgeber stärker. In der Annahme glänzten die Friedrichshafener mit teils beeindruckenden Reflexen und Rettungsaktionen, in der Offensive bestraften sie das nun auf Seiten der Volleys etwas ungenauere Stellungs- und Blockspiel. Der jüngst von den Volleys nachverpflichtete und nun eingewechselte Robert Täht wehrte den ersten Friedrichshafener Satzball noch ab, konnte deren Satzgewinn anschließend allerdings nicht verhindern. Mit 25:22 glichen die Gastgeber zum 1:1 nach Sätzen aus.



Zum Start des dritten Satzes gaben dann allerdings wieder die Volleys in Person von Johannes Tille den Ton an. Der im Aufschlag ohnehin starke Berliner Zuspieler – in der Vorsaison wurde er zum wertvollsten Spieler der Volleyball-Bundesliga gewählt, eröffnete den Abschnitt mit zwei Assen. Zwar feuerten diese die Volleys ihre Aufschläge nun nicht mehr so konsequent kraftvoll in die Friedrichshafener Hälfte, insgesamt aber überzeugten sie. Friedrichshafen tat dies allerdings auch und ließ sich so auch von einem zwischenzeitlichen 13:17-Rückstand nicht beeindrucken. Stattdessen kamen die Gastgeber zurück, machten sich jegliche kleinen Unsauberkeiten ihrer Gäste zunutze und verwandelten den dritten Satz so in einen Krimi mit Überlänge. Schlussendlich sicherte sich Friedrichshafen den dritten Satz mit 28:26.

BR Volleys schlagen zurück

Die BR Volleys ließen sich hiervon allerdings kaum beeindrucken. Dass sie zum ersten Mal in der noch jungen Saison zwei Sätze in einem Spiel abgegeben hatten, hielt sie nicht davon ab, den Start des vierten Satzes zu dominieren. Vier Punkte erzielten die Berliner in Serie und zogen so früh auf 7:3 davon. Nicht nur in dieser Phase zeigten die Berliner am Samstag, warum sie diese Saison einmal mehr der große Favorit auf die nationalen Volleyball-Titel sind. Die Berliner, bei denen Satoshi Tsuiki nach auskuriertem Muskelbündelriss in der Hüfte auf das Parkett zurückkehrte, standen sicher im Block, bewiesen Sicherheit im Aufschlag, glänzten mit cleveren Zuspielen und glichen schließlich mit 25:19 zum 2:2 nach Sätzen aus.



Es ging also in den Entscheidungssatz – und erneut waren es die BR Volleys, die den besseren Start erwischten. Beim Stand von 2:0 aus Sicht der Gäste nahm Friedrichshafens Trainer Lebedew seine nächste Auszeit. Gleich mehrfach erholten sich Lebedews Friedrichshafener anschließend von kleinen Rückständen und hielten den fünften Satz so beim 11:11 ähnlich spannend, wie es auch das gesamte Spiel war. Der seit diesem Sommer neue Volleys-Trainer Joel Banks nahm noch einmal eine Auszeit – und sah kurz darauf Blockspiel par excellence. Gleich drei Angriffsschläge wehrten Schott, Sotola und Nehemia Moe beim Stand von 13:12 ab, ehe Sotola den Ball kurz darauf und einen Punkt später an die Finger seines Friedrichshafener Gegenübers schlug. Mit 15:13 gewannen die BR Volleys so den Entscheidungssatz und auch das insgesamt spektakuläre Spiel.

