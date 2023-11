3:2 in der Volleyball-Bundesliga BR Volleys mühen sich zum Sieg gegen Herrsching Stand: 06.11.2023 22:53 Uhr

Die BR Volleys haben am dritten Spieltag der Volleyball-Bundesliga den ersten kleinen Rückschlag erlitten. Bei den Volleys Herrsching gewann der deutsche Meister am Montag in München zwar mit 3:2 (25:19, 22:25, 25:16, 17:25, 15:12), musste aber wegen der beiden verlorenen Sätze erstmals einen Punkt abgeben. Marek Sotola verwandelte am Ende den dritten Matchball, der gleichzeitig die vorübergehende Tabellenführung bedeutet.

Machbare Aufgaben für die BR Volleys und den SC Potsdam mehr

Nervenstärke im Tiebreak

Nur zwei Tage nach dem Pokal-Krimi gegen Friedrichshafen, als die Berliner sich im Achtelfinale knapp mit 3:2 durchsetzten, verschafften die Aufschläge von Zuspieler Johannes Tille in der Schlussphase des ersten Durchgangs den Gästen die 1:0-Satzführung. Im zweiten Abschnitt gerieten die Berliner jedoch nach einer 16:14-Führung vorübergehend aus dem Takt.



Die Mannschaft um Kapitän Ruben Schott schien sich vom Satzverlust schnell erholt zu haben. Aber als es im vierten Satz 16:13 stand, leisteten sich die Berliner beim Aufschlag von Herrschings Filip John eine peinliche 0:11-Punkte-Serie. Im Tiebreak bewiesen die BR Volleys dann Nervenstärke.

Sendung: rbb24, 06.11.2023, 21:45 Uhr