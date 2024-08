Beachvolleyball-EM in den Niederlanden Beachvolleyball -EM in den Niederlanden: Ludwig/Lippmann im Achtelfinale - Ehlers/Wickler souverän Gruppensieger Stand: 15.08.2024 21:14 Uhr

Laura Ludwig und ihre Partnerin Louisa Lippmann haben das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden erreicht. Die 38 Jahre alte Olympiasiegerin von 2016 und die 29-jährige Lippmann setzten sich in Arnheim in der ersten K.o.-Runde gegen die Niederländerinnen Brecht Piersma und Wies Berkhuis mit 21:16, 21:19 durch.

Letzte EM für Ludwig

Nach ihrer Rücktrittsankündigung bei den für sie enttäuschenden Olympischen Spiele in Paris ist die EM für Laura Ludwig die letzte kontinentale Meisterschaft. In der Runde der letzten 16 treffen die EM-Dritten des Vorjahres auf die zweimaligen Europameisterinnen Tina Graudina und Anastaija Samoilova aus Lettland.



Als Siegerinnen der Gruppe E vor Ludwig/Lippmann benötigten die Hamburgerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann den Umweg über die erste K.o.-Runde nicht und standen schon als Achtelfinal-Teilnehmer fest.



Wie Ludwig/Lippmann schafften auch Sarah Schneider und die frühere Ludwig-Partnerin Margareta Kozuch in Apeldoorn durch einen 21:19, 21:12-Erfolg in der K.o.-Runde gegen die Belgierinnen Sarah Cool und Lisa van den Vonder den Einzug in das Achtelfinale.

Ehlers/Wickler souverän zum Gruppensieg

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schafften durch ihre Vorrundensiege Nummer zwei und drei mit weißer Weste den direkten Sprung in die Runde der besten 16.



Ehlers/Wickler setzten ihren Höhenflug somit nach dem gelungenen EM-Einstieg fort. Die deutschen Meister sicherten sich durch souveräne 2:0-Erfolge gegen das tschechische Duo Tomas Semerad/Jan Dumek und die norwegische Paarung Hendrik Mol/Mathias Berntsen den Gruppensieg.

