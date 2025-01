Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Alba-Frauen gewinnen erstes Heimspiel des Jahres Stand: 11.01.2025 22:10 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben am Samstagabend ihr erstes Bundesliga-Heimspiel des neuen Jahres gewonnen. Vor über 1.600 Zuschauern schlug das Team von Trainer Cristo Cabrera in der Sömmeringhalle den BC Marburg mit 76:70 (41:36).



Beste Berliner Werferinnen waren Tessa Stammberger (13 Punkte) und Lena Gohlisch (12 Punkte).

Alba bleibt somit weiter auf der Erfolgsspur. Für die Hauptstädterinnen war es bereits der fünfte Ligasieg in Folge und sie bleiben weiter enger Verfolger von Spitzenreiter Keltern. Zudem hatten sie sich am vergangenen Mittwoch mit einem Sieg im Pokal-Viertelfinale für das Top-4 am ersten März-Wochenende qualifiziert.



Weiter geht es für die Berlinerinnen am Sonntag in einer Woche. Dann steht auswärts das Duell mit den Verfolgerinnen Saarlouis Royals an.

