Basketball-Bundesliga Alba Berlins Siegesserie nach spätem K.o. in Würzburg gerissen Stand: 23.04.2025 22:27 Uhr

Alba Berlin hat im Kampf um einen Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga einen herben Dämpfer kassiert.

Nach zuletzt vier Siegen in Serie verlor der Vizemeister am Mittwochabend vor 3.059 Zuschauern bei den Würzburg Baskets mit 69:70 (35:39).



Bei noch drei ausstehenden Spielen bleibt Alba Tabellenzehnter. Beste Berliner Werfer waren Justen Bean mit 15 und Matt Thomas mit elf Punkten.

Alba mit gruseliger Freiwurfquote

Die Partie begann zunächst sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten Probleme ihren Wurfrhythmus zu finden und so wurde zunächst viel verworfen. Die Führung wechselte hin und her. Bei den Berlinern musste Trainer Pedro Calles auf Flügelspieler Louis Olinde verzichten, der sich am Sonntag gegen Frankfurt eine Verstauchung im Sprunggelenk zugezogen hatte.



Die Berliner vergaben zu viele offene Würfe. Besonders die Freiwurfquote war katastrophal - sie lag nur bei 55 Prozent. Würzburg agierte sehr physisch, oft an der Grenze des Erlaubten, und mit zunehmender Spielzeit immer häufiger auch drüber. Das bekam Alba nicht, immer häufiger liefen die Berliner einem knappen Rückstand hinterher.

Davison trifft von der Freiwurflinie zum Sieg

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst wenig, weil sich die Gäste weiter schwertaten. Erst als die Würzburger selbst kaum noch trafen, kam Alba zurück und holte sich im dritten Viertel die Führung nach einem 7:0-Lauf zurück. Es blieb bis zum Ende eng. Yanni Wetzell glich 20 Sekunden vor Schluss zum 69:69 aus, aber 1,6 Sekunden vor dem Ende traf Davion Mintz per Freiwurf zum knappen Sieg für die Hausherren.

Sendung: rbb24, 23.04.2025, 21:45 Uhr