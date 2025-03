Basketball Basketball: Alba-Frauen ziehen ins Playoff-Halbfinale ein Stand: 28.03.2025 22:38 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben auch das dritte Viertelfinal-Spiel gegen den Mitteldeutschen Basketball Club für sich entschieden und so vorzeitig den Einzug in das Playoff-Halbfinale gesichert. Wie schon im Duell des Vorjahres, damals allerdings im Halbfinale, siegte Alba mit einem sogenannten Sweep, also ohne auch nur eine Partie der auf Best-of-Five angelegten Serie zu verlieren.

Alba mit schlechter Wurfquote

Bei den ersatzgeschwächten Gastgeberinnen aus Halle tat sich der amtierende deutsche Meister vor 975 Zuschauern jedoch lange Zeit schwer. Am Ende siegten die Berlinerinnen denkbar knapp mit 68:66. Dass es so ein enges Spiel wurde, lag vor allem an der unterirdischen Zweier-Wurfquote der Gäste. Nur 33 Prozent der insgesamt 42 Versuche fanden ihr Ziel. Zum Vergleich: Der MBC kam auf - ebenfalls überschaubare - 45,9 Prozent.



Erfolgreichste Werferinnen bei Alba waren Deeshyra Thomas (20 Punkte), Stefanie Grigoleit (14) und Lena Gohlisch (12).

Sendung: rbb24, 28.03.2025, 22 Uhr