Basketball Basketball: Alba Berlin erreicht souverän das Achtelfinale im DBBL-Pokal

Alba Berlin erreicht souverän das Achtelfinale im DBBL-Pokal Stand: 03.10.2024 17:27 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin stehen im Achtelfinale des DBBL-Pokals. Am Donnerstag setzten sich die Berlinerinnen 79:35 (8:24,8:16,7:20,12:19) bei den Talents Bonn Rhöndorf durch.

Alba-Sieg nie gefährdet

Leonie Kreyenfeld und Stephanie Grigoleit kehrten für die zweite Pokalrunde in den Kader zurück. Ohne Deeshyra Thomas (Zahn-Operation) und Wiebke Schwartau (krank) wurden die Berlinerinnen ihrer Rolle als Favoritinnen früh gerecht. Nach dem ersten Viertel stand es 24:8. Bis zur Pause führte Alba bereits 40:16. Das dritte Viertel endete 60:23. Im letzten Spielabschnitt trafen die Gastgeberinnen etwas besser, doch der Sieg ging klar an Berlin mit 79:35.



Das Spiel fand vor über 1.000 Fans im Bonner Telekom Dome statt, wo am Sonntag die Männer von Alba Berlin in der Bundesliga auf die Telekom Baskets Bonn treffen werden.