Erster BBL-Spieltag terminiert Alba startet mit Auswärtsspiel in Heidelberg in die neue Saison

Basketball-Bundesligist Alba Berlin startet mit einem Auswärtsspiel bei MLP Academics Heidelberg in die kommende Saison. Die Partie wurde von der Basketball Bundesliga (BBL) auf den Donnerstag, 28. September terminiert. Am Vorabend bestreiten Überraschungsmeister Ratiopharm Ulm und die Niners Chemnitz das Saisoneröffnungsspiel.



Weitere Spieltermine für Alba wurden von der BBL zunächst noch nicht bekannt gegeben. Die Hauptrunde endet am Sonntag, 12. Mai 2024. Der kommende Champion soll spätestens am Montag, 17. Juni 2024 gekürt werden.



In der vergangenen Spielzeit war Alba in der ersten Playoff-Runde gegen den späteren Meister Ulm ausgeschieden und hatte den vierten Meistertitel in Folge dadurch verpasst.

