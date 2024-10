Basketball | Damen-Bundesliga Alba-Frauen ziehen mit Sieg gegen Hannover an die Bundesliga-Tabellenspitze Stand: 20.10.2024 19:42 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga die Tabellenführung erobert: Bei den Hannover Luchsen gewannen die deutschen Meisterinnen am Sonntag in einer umkämpften Partie knapp mit 69:67 (33:35). Und das, obwohl die letzten Tage kaum nervenaufreibender hätten sein können: Die Berlinerinnen schauen auf drei Heimspiele in einer Woche zurück - zusätzlich erschwert durch mehrere erkrankte Spielerinnen und Ausfälle.

Donnerstag kommt der litauische Meister

Die Hannover Luchse hatten vor der Partie ebenso wie Alba noch kein Saisonspiel in der DBBL verloren. In einem knappen Duell konnten die Berlinerinnen am Ende jubeln. Nachdem sich das Spiel vor allem nach dem Seitenwechsel zu einem wahren Basketball-Krimi entwickelte, war es Deeshyra Thomas, die 1,1 Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte für die Alba-Frauen holte.



Damit fuhr Alba den vierten Sieg im vierten Liga-Spiel der Saison ein und rückten auf den ersten Tabellenplatz vor. Schon am Donnerstag geht es weiter für die Alba-Frauen: Im Eurocup empfangen sie die litauischen Meisterinnen von Kibirkstis Vilnius.

