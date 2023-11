Basketball-Euroleague Alba Berlin verliert deutlich gegen Tel Aviv Stand: 30.11.2023 22:11 Uhr

Alba Berlin steckt weiter tief in der Krise. Bei Maccabi Tel Aviv in Belgrad kassierte das Team die zehnte Niederlage im elften Euroleague-Spiel.

Für Alba war es wettbewerbsübergreifend bereits die sechste Pleite in Folge, am Sonntag geht es in der Bundesliga gegen Bayern München.

Procida bester Berliner Werfer

Neben Sterling Brown, Louis Olinde und Matt Thomas fehlte den Berlinern kurzfristig auch Ziga Samar mit einer Fußverletzung. Vor leeren Rängen in der Aleksandar-Nikolic-Halle, wegen des Krieges gegen die Hamas trägt der israelische Meister seine Heimspiele in Serbien aus, leistete sich Alba zu viele Ballverluste und lag früh klar zurück.



Ein Run verhinderte einen noch größeren Pausenrückstand. Auch nach der Pause schaffte es Berlin nicht, Tel Aviv in Bedrängnis zu bringen. Bester Werfer im Team von Trainer Israel Gonzalez war Gabriele Procida (22 Punkte).

