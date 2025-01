Eishockey 6:5 nach Penaltyschießen: Dank Energie-Leistung: Eisbären siegen in Iserlohn Stand: 26.01.2025 19:55 Uhr

Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Sieg gefeiert. Der deutsche Meister gewann bei den Iserlohn Roosters nach einem 3:5 Rückstand noch mit 6:5 (0:2, 3:1, 2:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen. Ty Ronning, der bereits in der regulären Spielzeit getroffen hatte, verwandelte den entscheidenden Penalty. Die übrigen Tore der Hauptstädter erzielten Korbinian Geibel, Yannick Veilleux, Maxim Schäfer und Blaine Byron.



Vor 4.967 Zuschauern in der ausverkauften Eissporthalle am Seilersee nutzten die Hausherren im Auftaktdrittel die beiden Zeitstrafen gegen die Berliner konsequent. Sven Ziegler (10. Minute) und Christian Thomas (18.) trafen jeweils im Powerplay für die Iserlohner.

Ronning verwandelt entscheidenden Penalty

Nach der ersten Pause sorgte Ronning für den Anschlusstreffer, als die Gäste in doppelter Überzahl spielten (22.), doch Shane Gersich stellte wenig später den alten Abstand wieder her (26.). Die Berliner kamen aber durch Treffer von Geibel (37.) und Veilleux (40.) zum Ausgleich.



Auch im Schlussabschnitt bewiesen die Hauptstädter Moral. Manuel Alberg (42.) und John Broda (49.) trafen für die Gastgeber, doch der 17 Jahre alte Schäfer mit seinem ersten DEL-Treffer (54.) und Byron (56.) erzwangen die Verlängerung. Die Overtime blieb torlos, im Penaltyschießen sorgte Ronning für die Entscheidung zugunsten der Berliner.

