3:1-Erfolg bei Reese-Comeback 3:1-Erfolg bei Reese-Comeback: Hertha siegt mit viel Moral in Magdeburg Stand: 29.11.2024 20:23 Uhr

Hertha BSC zeigt sich weiter auswärtsstark in dieser Saison, siegt in einem lange Zeit offenen Spiel beim 1. FC Magdeburg und ist zurück im Aufstiegsrennen. Fast genauso wichtig: Das Comeback des Fabian Reese.

Zum Auftakt des 14. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hertha BSC beim 1. FC Magdeburg mit 3:1 (0:0) gewonnen. Die Tore für die Berliner erzielten Derry Scherhant (55. Minute), Florian Niederlechner (65.) und Luca Schuler (86.). Durch den vierten Auswärtssieg im siebten Auswärtsspiel rückt die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél zumindest vorläufig auf Rang neun, mit nur noch drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Paderborn.

Hertha will mit drei Rückkehrern die Negativ-Serie beenden Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg steht Hertha BSC mächtig unter Druck. Die Berliner sind am Freitag beim 1. FC Magdeburg schon beinahe zum Punkten verdammt - und hoffen dabei auf drei Rückkehrer. Von Marc Schwitzky Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg steht Hertha BSC mächtig unter Druck. Die Berliner sind am Freitag beim 1. FC Magdeburg schon beinahe zum Punkten verdammt - und hoffen dabei auf drei Rückkehrer. Von Marc Schwitzky mehr

Der Spielverlauf

Die Partie begann temporeich, beide Mannschaften waren bemüht, schnell und direkt nach vorn zu spielen. Da es zudem jede Menge, packende Zweikämpfe zu sehen gab, ergab sich eine unterhaltsame Partie, auch wenn klare Torchancen ausblieben. Erstaunlich dabei: Zumindest in der ersten halben Stunde hatte Hertha mehr Ballbesitz. Und das in Magdeburg und bei der Mannschaft, die statistisch den meisten Ballbesitz der zweiten Liga hat. So richtig gefährlich wurde es dennoch erst in der 39. Minute, als Magdeburgs Daniel Heber den Ball nach Ecke eher unfreiwillig mit dem Gesicht und nur sehr knapp neben den Pfosten setzte.

Die zweite Halbzeit dann brauchte weniger Anlaufzeit. Bereits in der 48. Minute traf Mohammed El Hankouri nach einer sehenswerten Einzelaktion mit gefühlt drei Tausend Übersteigern und aus rund 20 Metern zur Magdeburger Führung. Nur sieben Minuten später traf Herthas Derry Scherhant mit einem mindestens so sehenswerten Schlenzer vom linken Strafraumrand aus zum 1:1 (55.). Weitere zehn Minuten später hatten die Berliner die Partie dann komplett gedreht. Nach einer von Toni Leistner verlängerten Ecke kam Florian Niederlechner im Fünfmeterraum vor seinem Gegenspieler an den Ball und köpfte zum 2:1 ein (65.). Magdeburg wirkte geschockt, kam in der Folge zu keiner klaren Torchancen mehr. Stattdessen besorgte der Ex-Magdeburger Luca Schuler in der 86. nach einer Kopfball-Stafette den 3:1-Endstand.

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 29.11.2024, 19:15 Uhr