2. Frauen-Bundesliga 2. Frauen-Bundesliga: Union mit enttäuschendem Remis gegen Bayern II

2. Frauen-Bundesliga: Union mit enttäuschendem Remis gegen Bayern II Stand: 16.03.2025 18:55 Uhr

Die Zweitliga-Fußballerinnen von Union Berlin haben am Sonntag durch das enttäuschende 2:2 bei Bayern München II Punkte auf den Spitzenreiter 1. FC Nürnberg liegengelassen. Das Team von Trainerin Ailien Poese steht nun drei Punkte hinter den Nürnbergerinnen, die ihrerseits gegen Mönchengladbach gewinnen konnten (2:1).

Ausgleich fällt erst kur vor Schluss

Union lag bei Bayern II schon durch Tore von Korina Janez (31.) und Lisa Heiseler (50.) mit 2:0 in Führung, agierte aber in der Folge zu passiv und musste nach zwei Treffern von Jana Kappes noch den Sieg hergeben - wobei der Ausgleich für Union unglücklich in der 89. Minute fiel.



Am kommenden Sonntag treffen die Unionerinnen im Stadion An der Alten Försterei auf die Spielerinnen des sechstplatzierten SC Sand. Anstoß ist 14 Uhr.



