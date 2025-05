2. Fußball-Bundesliga 1:1 gegen Hannover: Hertha verabschiedet sich mit Unentschieden von Fans Stand: 18.05.2025 18:17 Uhr

Ein Punkt zum Abschluss der Zweitliga-Saison: Hertha BSC beendet eine enttäuschende Saison mit einem Unentschieden gegen Hannover 96. Unmittelbar vor der Partie verkündet Offensivspieler Fabian Reese seine Vertragsverlängerung.

Hertha und Hannover trennen sich 1:1

Die Berliner beenden Saison auf elften Tabellenplatz, Hannover auf Rang neun

Reese verkündet Vertragsverlängerung

Maza, Niederlechner und Kenny mit letztem Einsatz für Hertha

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat die Spielzeit mit einem Unentschieden im heimischen Olympiastadion abgeschlossen. Am Sonntag trennten sich die Berliner mit einem 1:1 (1:1) von Hannover 96. Die Treffer erzielten Nicolo Tresoldi für die Gäste (9. Minute) und Fabian Reese für die Hausherren (37.). Damit beendet die Mannschaft von Stefan Leitl die Saison in der 2. Bundesliga auf dem elften Tabellenplatz, Hannover auf dem neunten.



Im Vorfeld der Partie sorgte Reese mit der Verkündung seiner Vertragsverlängerung beim Hauptstadtklub bis 2030 für Jubelstimmung unter den heimischen Fans im Stadion.

Der Spielverlauf

Der Nachmittag erreichte mit Fabian Reeses selbst verkündeter Vertragsverlängerung bereits vor Anpfiff einen dramaturgischen Höhepunkt. Jubel brandete im mit 67.000 Zuschauern gefüllten Olympiastadion auf.



Ausgelassene Gesänge des Hertha-Anhangs prägten auch noch die Anfangsminuten der Partie, bevor sie durch einen frühen Treffer von Nicolo Tresoldi jäh verschluckt wurden: Eine Hereingabe in den Strafraum blockte Herthas Kapitän Toni Leistner genau vor die Füße des Hannoveraners Fabian Kunze, der den Ball auf den frei postierten Tresoldi chippte. Der italienische Angreifer setzte aus zehn Metern einen Kopfball ins lange Toreck – Dennis Smarsch, der wie schon gegen Preußen Münster für Tjark Ernst im Tor stand, war machtlos (9.).



Die Berliner waren trotzdem spielbestimmend. Immer wieder wurden lange Bälle in Richtung des – wieder einmal – auffälligsten Offensivakteurs Fabian Reese geschlagen. Doch der wurde von der Gäste-Abwehr robust und oft auch zu zweit an nennenswerten Ballaktionen gehindert, bis zu 37. Minute: Nach einer flotten Berliner Passsequenz gelangte Jonjoe Kenny an der Grundlinie zu einer unbedrängten Flanke, die er butterweich auf den Kopf von Reese zirkelte. Herthas Toptorjäger setzte sich in der Luft gegen zwei Verteidiger durch und köpfelte die Kugel vorbei an Keeper Ron-Robert Zieler ins Netz zum Ausgleich (37.)



Nach dem Seitenwechsel beharkten sich beide Teams vehement, schöne Offensivaktionen gab es selten. Nach einer guten Stunde war Ibrahim Maza bei seinem vorerst letzten Spiel im Hertha-Triktot nah dran, aus 20 Metern doch noch mal für Ekstase zu sorgen, doch sein Schlenzer segelte knapp übers Gehäuse. Der gewohnt quirlige Derry Scherhant (kam für Florian Niederlechner, nach dessen letztem Hertha-Einsatz) hatte noch zwei Hochkaräter in der Schlussphase, die er nicht verwerten konnte. So blieb es beim Remis.

Spieler des Spiels

Reese, wer sonst? Durch eine Stadiondurchsage der etwas anderen Art (siehe: Was war denn da los?) sorgte der Angreifer vor der Partie für Glücksgefühle bei jedem, der ein Herz hat (und Hertha-Fan ist). War dann auf dem Platz mit gewohnter Spritzigkeit und der nötigen Giftigkeit auffälligster Spieler. Erzielte den Ausgleich selbst. Hatte nach einer Stunde noch den zweiten Treffer auf dem Fuß, entschied sich aber an der Strafraumkante für einen frechen Lupfer – den Gäste-Keeper Zieler problemlos abfischte.

Was war denn da los?

Um 15:15 Uhr bestand akute Gefahr, dass es an diesem Nachmittag bereits schöner nicht mehr werden könnte für alle anwesenden Hertha-Fans – eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Anpfiff, wohlgemerkt. Fabian Reese eilte auf dem Platz vom Warmmachen an den Spielfeldrand, griff sich ein Mikrofon, dann schallte seine Stimme durch die Lautsprecherboxen des Olympiastadions: "Liebe Hertha-Familie, wir alle haben denselben Traum. Deshalb möchte ich euch heute mitteilen, dass ich bleibe! Für Hertha, für euch, für uns, für die Stadt Berlin!" Eine Vertragsverlängerung, mit der Hertha seine Aufstiegsambitionen für die kommende Saison dick unterstrich. Daran konnte dann auch das enttäuschende Remis nichts ändern.

Zählbares

In nahezu allen relevanten Statistiken lag Hertha vorn, etwa:





mehr Torschüsse (17:12)

mehr Ballbesitz (56:44 Prozent)

bessere Passquote (90:83 Prozent)

Der Liveticker zum Nachlesen

