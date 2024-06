1. Runde des DFB-Pokals 1. Runde des DFB-Pokals: Für Hertha und Union geht es an die Ostsee, Cottbus und Viktoria empfangen Erstligisten Stand: 01.06.2024 19:13 Uhr

Union Berlin und Hertha BSC reisen in der 1. Runde des DFB-Pokals gen Norden. Die Köpenicker sind in Greifswald gefordert, Hertha in Rostock. Die Landespokalsieger Viktoria 1889 und Energie Cottbus dürfen sich auf Duelle gegen Erstligisten freuen.

Der 1. FC Union Berlin gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Landespokalsieger Greifswalder FC aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum am Samstagabend in Dortmund. Die Begegnung beim Regionalligisten wird das Pflichtspiel-Debüt für den neuen Köpenicker Cheftrainer Bo Svensson.



Für Hertha BSC zog Ex-Bundesliga-Profi Nils Petersen ein komplizierteres Los: Die Blau-Weißen reisen ebenfalls an die Ostsee, allerdings zu Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock. "Wir haben in der vergangenen Saison erlebt, wie schwer es ist, in Rostock zu spielen", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Das Spiel werde eine große Herausforderung, "aber natürlich ist der Einzug in die 2. Runde unser Ziel".

Bundesliga-Lose für Cottbus und Viktoria

Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus darf sich im eigenen Stadion auf einen Bundesligisten freuen. Die Lausitzer empfangen mit Werder Bremen den Neunten der abgelaufenen Saison. Das letzte Pokal-Duell der beiden Teams liegt noch gar nicht lange zurück. Am 1. August 2022 verlor der FCE vor 20.078 Zuschauern im ausverkauften Stadion denkbar knapp mit 1:2 (0:1).



Auch Regionalligist Viktoria Berlin - im Berliner Landespokal Final-Sieger gegen den TuS Makkabi - trifft auf einen Bundesligisten. Der FC Augsburg reist zum Erstrunden-Duell in die Hauptstadt.

Gespielt wird zwischen 16. und 19. August - mit Ausnahmen

Die erste Runde mit insgesamt 64 Teams findet vom 16. bis 19. August statt und damit zwei Wochen nach dem Zweitliga- und eine Woche vor dem Bundesliga-Start.



Die beiden Partien mit Beteiligung der Supercup-Teilnehmer Bayer Leverkusen (bei Carl Zeiss Jena) und VfB Stuttgart (bei Preußen Münster) sind für den 27./28. August angesetzt.

Sendung: rbb24, 01.06.2024, 21:45 Uhr